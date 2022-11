Jacka Kurskiego nie mogło zabraknąć na uroczystych obchodach 70-lecia TVP. Mimo że od dwóch miesięcy nie pełni już funkcji prezesa stacji, postanowił przyłączyć się do wspólnego świętowania. Do Telewizji Polskiej po dłuższej przerwie wróciła za to Joanna Kurska, przyjmując stanowisko szefowej "Pytania na śniadanie". Już ten fakt sprawia, że małżonkowie w dalszym ciągu są mocno związani ze stacją. Aby było jeszcze bardziej odświętnie - Kurski przed imprezą odwiedził salon fryzjerski. Trudno przeoczyć efekty pracy mistrza nożyczek.

Jacek Kurski zafundował sobie grzywkę

Jacek Kurski w przeszłości prawie w ogóle nie eksperymentował z wizerunkiem. Z tego powodu każda zmiana image'u byłego prezesa jest skrzętnie odnotowywana przez media i czujnych obserwatorów.

Więcej zdjęć Joanny i Jacka Kurskich z gali 70-lecia TVP znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.

Nie inaczej było tym razem. 56-latek być może postanowił nieco się wizualnie odmłodzić i poprosił fryzjera o grzywkę. W ten sposób przysłonił czoło, a jego uczesanie trochę się zagęściło - przynajmniej optycznie. Do tego ciemny, klasyczny garnitur, śnieżnobiała koszula i mucha pod szyją - widać, że Kurski chciał tego wieczoru zadać szyku. Przy żonie, wystrojonej w wydekoltowaną, mieniącą się, długą aż do ziemi suknię, nie miał zresztą innego wyjścia.

Co sądzicie o nowej fryzurze byłego prezesa TVP? Jest lepiej?

