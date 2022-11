Cleo zyskała popularność w 2013 roku, gdy we współpracy z Donatanem nagrała singiel "My Słowianie". Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej estrady, a także jurorką w programie "The Voice Kids". Od początku kariery w oczy rzucał się charakterystyczny wizerunek gwiazdy, która pokazywała się w kreacjach inspirowanych tradycyjnymi strojami ludowymi i włosach spiętych w wysoki kucyk lub warkocz. Wokalistka do tej pory jest mu wierna, ale od czasu do czasu publikuje zdjęcia czy nagrania z rozpuszczonymi włosami. Cleo lubi także wyrazisty makijaż i oko podkreślone grubą kreską. Zobaczcie, jak wygląda w naturalnej wersji.

Cleo bez makijażu. "Jaką masz piękną cerę"

Cleo lubi szaleć z makijażem, ale nie ma problemu z tym, żeby pokazać się bez niego. Nagrała dla fanów wideo, na którym zaprezentowała, jak przygotowuje cerę do nałożenia na nią kosmetyków kolorowych.

Cały rok jestem w permanentnym biegu. Do domu wskakuję raz na miesiąc, przepakować walizkę. W tym pędzie muszę o siebie dbać, więc mam swoje trzy zasady: dobry sen, zdrowe zbilansowane jedzonko i rytuały pielęgnacyjne - napisała pod nagraniem na Instagramie.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy.

Cerę to pani ma fenomenalną.

Bez makijażu przepięknie wyglądasz, a w makijażu to odjazd totalny.

Piękna jesteś bez makijażu - komplementowali fani.

Gwiazda w rozmowie z Plotkiem ujawniła też, dlaczego jest zwolenniczką spiętych włosów. Taką fryzurę preferuje głównie ze względu na wygodę.

Kucyk - wygodnie. Nie ma włosów w nosie - powiedziała.

Więcej zdjęć Cleo bez makijażu zobaczycie w galerii na górze strony.