W kontekście zawodowych osiągnięć Pauliny Smaszcz głośno było przede wszystkim o szkoleniach i warsztatach dla kobiet, które "kobieta petarda" reklamuje w instagramowych postach. Smaszcz ma także tytuł doktora nauk społecznych i jest ekspertką z zakresu komunikacji. Jak możemy przeczytać na jej stronie internetowej, od lat współpracuje z korporacjami, gdzie zajmuje się marketingiem i public relations. W maju Paulina Smaszcz została zatrudniona na wysokim stanowisku w firmie doradczej zajmującej się nieruchomościami JLL Polska, a, jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, już w połowie listopada nie była tam zatrudniona. Doktor nauk społecznych wyjaśniła Plotkowi, że zakończyła współpracę z firmą ze względu na stan zdrowia.

Paulina Smaszcz tłumaczy, kiedy zrezygnowała ze stanowiska szefowej PR

Choć informacja o tym, że Smaszcz nie jest już szefową marketingu i PR w JLL Polska trafiła do mediów w połowie listopada, okazuje się, że "kobieta petarda" rozstała się z firmą już we wrześniu. Oznacza to, że współpraca zakończyła się jeszcze przed medialnymi aferami z udziałem Smaszcz, które wybuchły dopiero na początku października po tym, jak była żona Kurzajewskiego nagłośniła jego związek z Katarzyną Cichopek. Przekazała nam, że zakończyła wszystkie projekty, które wiązały ją z JLL Polska.

Z moim pracodawcą rozstałam się z początkiem września ze względu na moje zdrowie. Zakończyłam projekty zakontraktowane na sześć miesięcy z ogromnym sukcesem i niestety zdrowie nie pozwoliło mi na tak intensywną pracę. (...) W moim stanie praca po 10-12 godzin dziennie nie jest możliwa - tłumaczy Smaszcz w rozmowie z Plotkiem.

Ekspertka od komunikacji dodała również, że cały czas jest w kontakcie z byłym pracodawcą i konsultuje dalsze działania marketingowe firmy.

O komentarz na temat współpracy z Pauliną Smaszcz prosiliśmy również przedstawicieli Agencji Havas PR, która obsługuje JLL Polska, jednak poinformowali nas, że firma nie zamierza odnosić się do sprawy.