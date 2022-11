Joanna Opozda postanowiła skorzystać z długiego weekendu i wybrała się z przyjaciółmi do klubu. Bawiła się w towarzystwie rapera o pseudonimie Malik Montana. To nie pierwszy raz, kiedy aktorka i muzyk spędzają wspólnie czas. Jakiś czas temu zostali przyłapani w warszawskiej Hali Koszyki we dwoje. W ostatnim wywiadzie aktorka zarzekała się, że obecnie jej jedyną miłością jest syn. Kim jest znany raper, który był także łączony z Jessicą Mercedes?

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka zagrała w Koło Plotka. Karolina Pisarek i Joanna Opozda kandydatkami do walki na Fame MMA

Malik Montana. Kontrowersyjny artysta i włodarz federacji MMA

Ghawsi Mosa, bo tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Malika Montany, to raper pochodzenia afgańskiego i polskiego. Urodził się w Hamburgu, jednak już jako nastolatek przeniósł się do Warszawy. Raper zna trzy języki: polski, niemiecki i angielski.

Pseudonim Malik Montana powstał w 2008 roku. Wtedy muzyk zaczął przygodę z rapem. Na początku współpracował z niemieckim raperem Sentino, a jego repertuar był głównie anglojęzyczny. W 2015 roku zaczął rapować po polsku, co pomogło mu stać się bardzo popularnym w Polsce. W 2016 roku nagrał piosenkę zatytułowaną "Naaajak", która stała się ogólnopolskim hitem. Największym hitem Malika Montany jest utwór "Robię Yeah", który wyświetlono w serwisie YouTube blisko 50 mln razy. Sporym powodzeniem w sieci cieszy się także utwór "Jagodzianki". Muzyk nagrał też piosenkę do filmu "Jak Zostałem Gangsterem". Utwór "Mitoman" stał się głównym kawałkiem promującym film.

Smaszcz straciła wysokie stanowisko? Firma nie chce zabierać głosu w jej sprawie

Muzyk znany jest z ciętego, wręcz wulgarnego języka i przedmiotowego traktowania kobiet. Wielokrotnie był oskarżany o seksizm. Rok temu głośno było o wypowiedzi rapera, który stwierdził, że kobiety powinny darować sobie halloweenowe przebrania, bo "bez doczepianych i rzęs i włosów i tak nikt by ich nie rozpoznał". Przyjaciel Joanny Opozdy w niewybredny sposób komentował też posty Fagaty, pisząc m.in., że "jest s*ką wiernego pana". Nie rozumiał też krytyki, która wówczas na niego spadła.

Jesteście chłopcy studenciaki, którzy siedzą pod pantoflem kobiet. Większość z was nie przekroczy liczby trzech kobiet, z którymi uprawiało seks w swoim życiu - mówił podczas instagramowego live'a.

Malik Montana jest żonaty, ma dwójkę dzieci: syna Ilyasa i córkę Elianę. Niewiele wiadomo o jego związku. Raper jest praktykującym muzułmaninem. Na Instagramie obserwuje go 1,3 miliona osób. W 2021 roku został włodarzem gali MMA składającej się z tzw. freak fightów, o nazwie HIGH League.

Zdjęcia Malika Montany znajdziecie w galerii u góry strony.