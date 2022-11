Dagmara Kaźmierska za sprawą reality-show "Królowe życia" dała się poznać widzom jako niezwykle barwna i przebojowa postać. Celebrytka przez długi czas podkreślała, że jest singielką, ale w końcu i ją dotknęła strzała amora. Do tej pory nie zdradziła, z kim się spotyka. Ku zaskoczeniu fanów na jej Instagramie pojawiły się romantyczne kadry, na których pozuje z tajemniczym mężczyzną. Fani wywęszyli spisek.

Dagmara Kaźmierska pokazała ukochanego? Fani są nieprzekonani. "Prowokacja"

Dagmara Kaźmierska na Instagramie pochwaliła się nowymi kadrami, na których spogląda w oczy tajemniczemu mężczyźnie. Celebrytka oznaczyła go w poście i dzięki temu możemy dowiedzieć się, że nazywa się Marian Nawrocki. Prowadzi własne biuro rachunkowe i z Kaźmierską zna się od dłuższego czasu.

W komentarzach internauci szybko wytknęli, że kojarzą go z jednego z odcinków "Królowych życia". Pokusili się również o sprawdzenie, co publikuje w mediach. Na jego Instagramie nie brakuje zdjęć z Dagmarą i ich przyjaciółmi. Internauci uważają jednak, że to nie z nim związana jest Kaźmierska.

Na bank jakaś prowokacja.

Robisz to robi celowo, żeby mieć większe zainteresowanie.

Ludzie to takie głupie. Tak ciężko zobaczyć na jego profilu, że jest w związku z mężczyzną? - czytamy.

Jakiś czas temu zarówno Dagmara, jak i jej rzekomy "ukochany" opublikowali to samo zdjęcie w mediach społecznościowych, a uwagę zwracał opis, w którym prawili o sile przyjaźni.

Dagmara Kaźmierska w przeszłości została skazana na 14 miesięcy pozbawienia wolności, a także została zatrzymana za prowadzenie agencji towarzyskiej. Sąd wydał prawomocny wyrok za sutenerstwo i stręczycielstwo. Oprócz tego celebrytka działała w zorganizowanej grupie przestępczej i zmuszała młode kobiety do prostytucji.