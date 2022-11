Roksana Węgiel od najmłodszych lat była związana z TVP. To tam zwyciężyła w pierwszej edycji "The Voice Kids". Później odniosła także pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski w Eurowizji Junior. Nic więc dziwnego, że telewizyjni decydenci szybko postanowili wykorzystać potencjał nastoletniej idolki i zapraszali na wszelkie możliwe koncerty i festiwale. Utalentowana wokalistka została także prowadzącą show "You Can Dance - Nowa Generacja". Teraz okazuje się, że nie czuła się dobrze w tej roli.

Zobacz wideo "Dance Dance Dance". Wypadek na planie, Roksana Węgiel znokautowała przyjaciółkę

Roksana Węgiel nie ma już 13 lat. Fani w szoku. "Niedawno była taka młodziutka"

Roksana Węgiel nie czuła się dobrze w roli prowadzącej "You Can Dance - Nowa Generacja"

W rozmowie z serwisem Pomponik Roksana Węgiel przyznała, że nie poprowadzi kolejnej edycji tanecznego programu. Rola prowadzącej nie spodobała jej się.

Wiesz co, ja w ogóle nie czułam się dobrze w roli prowadzącej - powiedziała młoda artystka.

Roksana Węgiel Fot. KAPiF

Zdolna wokalistka podkreślała, że sam format jest fajny, ale rola gospodyni show zupełnie jej nie odpowiadała.

Tak jak ci mówię, ja serio o wiele lepiej czuję się na scenie jako piosenkarka. Więc tak sobie pomyślałam, że jeśli by była taka opcja, to raczej bym odmówiła, bo nie czułam tego. Oczywiście fajny format, super dzieciaki, ale scenariusz. Jednak wyuczone teksty, to wszystko nie jest dla mnie. Ja lubię dużą spontaniczność i zawsze cenię sobie bycie sobą - dodała Roksana Węgiel.

Dodajmy, że w ostatnim czasie Roksany Węgiel jest zdecydowanie mniej w programach TVP. Nie było jej także na gali z okazji 70-lecia stacji, chociaż to właśnie ona była pierwszą zwyciężczynią Eurowizji Junior dla Polski. Nie wystąpiła także na jubileuszowej gali TVP podczas ostatniego KFPP w Opolu.

