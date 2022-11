Po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim Joanna Opozda postanowiła skupić się na macierzyństwie i pracy. Aktorka regularnie publikuje na Instagramie zdjęcia z kolejnych planów zdjęciowych. Ostatnio gwiazda zajęta jest kręceniem filmu "Wieczór kawalerski" w reżyserii Szymona Gonery. W mediach społecznościowych celebrytki nie brakuje również prywatnych zdjęć. Ostatnio młoda mama pochwaliła się fotografią, na której towarzyszy jej znany raper. Czy łączy ich coś więcej?

Joanna Opozda bawiła się w klubie. Towarzyszył jej znany raper

Joanna Opozda znalazła ostatnio chwilę na relaks. Młoda mama wybrała się w towarzystwie znajomych do jednego ze stołecznych klubów. Na zdjęciu, które pojawiło się na InstaStories aktorka pozuje z siostrą, a także popularnym raperem, Malikiem Montaną. To nie pierwszy raz, kiedy Opozda i muzyk spędzają wspólnie czas. Jakiś czas temu ta dwójka była podobno widziana w warszawskiej Hali Koszyki, gdzie spędzali czas tylko we dwoje. Do zdjęcia zapozowali siedząc blisko siebie, a raper wyglądał na wyjątkowo zadowolonego.

Joanna Opozda i Malik Montana Instagram/ asiaopozda

Jeszcze niedawno plotkowano, jakoby Malika Montanę miało łączyć coś więcej z Jessicą Mercedes. Blogerka i raper byli bowiem widywani razem publicznie. W mediach społecznościowych pojawiły się również ich wspólne zdjęcia, a influencerka i muzyk podsycali zainteresowanie, komentując nawzajem swoje posty. W rozmowie z portalem Jastrząb Post celebrytka zdradziła jednak, że z artystą łączy ją jedynie przyjaźń. Joanna Opozda w niedawnym wywiadzie wspominała natomiast, że w tej chwili jej jedyną miłością jest syn.

Myślicie, że Malik Montana i Joanna Opozda też tylko się przyjaźnią, czy może łączy ich coś więcej?