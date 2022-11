Pojechała do Turcji zrobić licówki. Teraz zaczęły wypadać

Podróżowanie do innych krajów, aby zrobić sobie operacje plastyczne, jest coraz popularniejsze. Jednym z najczęściej wybieranych w tym celu krajów jest Turcja. Powodem tego są przede wszystkim atrakcyjne ceny. Podekscytowane perspektywą nowego wyglądu osoby rzadko zdają sobie sprawę, że niższe koszty czasami mogą również wiązać z gorszymi warunkami i jakością efektów. Przekonała się o tym Cambell Kenneford.

Tiktokerka przypadkiem połknęła jedną licówkę

Cambell Kenneford pragnąc mieć piękny i śnieżnobiały uśmiech, w 2018 roku zdecydowała się na zabieg w jednej z tureckich klinik. Nie przypuszczała jednak, że po czterech latach pojawią się problemy. W opublikowanym na TikToku filmie pokazała, że niedawno odpadła jej jedna licówka.

Kiedy cztery lata temu zrobiłaś sobie zęby w Turcji i połykasz jeden z nich - wyznała na TikToku.

Internauci zaczęli dopytywać, co się dokładnie stało.

Wypadła, gdy jadłam chleb pita - dodała, odpowiadając na jedną z wiadomości.

W sekcji komentarzy pod nagraniem, obserwujące ją na TikToku osoby dzieliły się swoimi refleksjami na temat zabiegów w Turcji.

Słyszałam tyle złych rzeczy o zabiegach w Turcji! Osoby dostawały infekcji, odpadające licówki... Nigdy nie zrobiłbym tam nic!

O nie! Widziałam inne nagrania, w których ludzie tracili kilka zębów na raz.

Też zastanawiałam się nad zrobieniem licówek w Turcji, ale ostatnio słyszę same złe historie na temat wykonanych tam zabiegów.

Cambell Kenneford szybko uratowała sytuację i brakującą licówkę uzupełniła w Londynie. Decydując się na taki zabieg, należy pamiętać, że nie jest to rozwiązanie na całe życie. Licówki to cienkie płatki, które nakładane są na zęby. Poprawiają one ich wygląd, ale co jakiś czas trzeba je wymieniać.

