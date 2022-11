Kim jest nowy partner Dody? Dariusz jest byłym Doroty Gardias i instruktorem strzelania

Przez ostatnie tygodnie mogliśmy śledzić miłosne perypetie Dody w programie "Doda. 12 kroków do miłości". Wokalistka szukała ukochanego i rozmawiała o swoich problemach z terapeutą. Nie udało jej się przenieść relacji z telewizyjnego show do życia prywatnego. Jednak przyznała, że ktoś w jej życiu uczuciowym już jest.

REKLAMA

Moje serce jest zajęte. Jestem zakochana! To nie dotyczy żadnego z kandydatów. Jest to dość świeża sytuacja. Poznaliśmy się wcześniej, ale uczucie między nami narodziło się po programie - powiedziała.

Doda już nie ukrywa związku

W rozmowie z psychologiem nie zdradziła jednak o kogo chodzi. Niecały tydzień po zakończeniu emisji show Dorota Rabczewska opublikowała wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych. Widać na nim, że trzyma za rękę ukochanego. Widać, że mężczyzna ma tatuaże, a w tle słyszymy jej najnowszy singiel.

Media spekulowały, że to Dariusz Pachut. I te rewelacje okazały się prawdziwe.

Zobacz wideo Doda o wyborze partnerów. "Co ja się będę 70-letniej matki słuchać"

Kim jest nowy ukochany Dody?

Dariusz Pachut to sportowiec, ratownik medyczny i podróżnik. W mediach społecznościowych prowadzi profile o sportowej tematyce. Obserwuje go na Instagramie dziesięć tysięcy osób. To pewnie szybko się zmieni. Choć obecnie jego konto jest nieaktywne. Dariusz Pachut sam o sobie mówi:

Uzależniony od endorfin. Cały czas w działaniu. Pozytywnie nastawiony. Z niekończącą się energią.

To nie pierwszy raz, kiedy w mediach głośne jest jego nazwisko. Pierwszy raz usłyszeliśmy o nim w 2021 roku. Spotykał się wówczas z Dorotą Gardias. Bardzo wspierał ją w walce z nowotworem. Para rozstała się w marcu 2022 roku.

Pierwsze wspólne zdjęcie Dariusza i Dody reporterzy zrobili w maju 2022 roku. Opublikował je wówczas dziennik "Fakt". o jeszcze wiadomo o nowym partnerze Dody? Mężczyzna ma 36 lat. Prowadzi sportowy tryb życia. Zajmuje go wspinaczka górska i lodowa, kajakarstwo, rafting, skoki ze spadochronem, a także nurkowanie. Jest instruktorem strzelania i mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu. Jak wynika z jego mediów społecznościowych, ma dwoje dzieci, z którymi spędza dużo czasu.