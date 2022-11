Przeciętnie włosy rosną około jednego centymetra miesięcznie. Co oznacza, że jeśli się bardzo postaramy, to w ciągu roku możemy zapuścić jedynie 12 centymetrów włosów. Za to zapuszczanie 30 metrów wymaga znacznie więcej czasu, a przede wszystkim niesamowitej cierpliwości i poświęcenia. Asha Mandela wykazała się odwagą, podjęła to wyzwanie i okazała się prawdziwą rekordzistką. Jej włosy mierzą 30 metrów i ważą 20 kilogramów. Kobieta dla wygody zazwyczaj nosi je w specjalnie związanej chuście.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo obcinany przez swoją partnerkę. Niecodzienna zmiana fryzury

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia zachwyca w nowej fryzurze. Nie ma fal!

Asha Mandela ma najdłuższe dredloki na świecie

Asha Mandela to kobieta, która może pochwalić się najdłuższymi włosami na świecie. Zapisała się nawet w księdze rekordów Guinnessa. Wyhodowała najdłuższe dredloki. Swoją fryzurą i codziennym życiem chętnie dzieli się z internautami, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Początkowo jury miało mały problem w stwierdzeniu, czy włosy Ashy Mandeli są w stu procentach naturalne, dlatego nadano jej tytuł "posiadaczki najdłuższych dredloków". Mianem dredloków określamy przygotowane wcześniej ręcznie zbite syntetyczne pasma, które mocuję się do naturalnych włosów splotem warkoczowym. Dzięki tej specjalistycznej metodzie, mamy możliwość noszenia fryzury wyglądającej jak prawdziwe dredy, jednak bez potrzeby obciążającego zbijania i dredowania naturalnych włosów.

Katarzyna Skrzynecka w nowej fryzurze! Jest grzywka i fale w hollywoodzkim stylu

Obecnie najdłuższe naturalne włosy na świecie posiada pochodząca z Chin, Xie Qiuping. Kobieta zapuszczała włosy już od 13. roku życia. Ich długość wynosi sześć metrów. Tytuł udało jej się uzyskać w 2004 roku.

Więcej zdjęć posiadaczki najdłuższych na świecie dredloków znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.