Król Karol III oświadczał się w sumie czterem kobietom. Oto wszystkie jego kochanki

Król Karol III przed ślubem z księżną Dianą uchodził za jednego z najbardziej rozchwytywanych kawalerów w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wiele lat później w przypadku księcia Williama opinia publiczna bacznie przyglądała się związkom najstarszego syna królowej Elżbiety II i oczekiwała na dzień, kiedy stanie na ślubnym kobiercu z przyszłą królową. Małżeństwo z Dianą zakończyło się jednak rozwodem, a na ślub z Camillą Karol musiał poczekać ponad 30 lat od jej poznania. Co jednak wiadomo o jego poprzednich związkach?

Lucia Santa Cruz

Córkę chilijskiego ambasadora król Karol III poznał na studiach pod koniec lat 60. Lucia Santa Cruz miała być pierwszą prawdziwą miłością w życiu syna królowej Elżbiety II. Szczegóły rozpadu tej relacji nie są znane, jednak to właśnie Cruz miała poznać Karola z Camillą Shand, która wiele lat później została jego żoną. Wygląda na to, że brytyjski monarcha i jego pierwsza dziewczyna pozostają w dobrych relacjach. Lucia Santa Cruz była zaproszona m.in. na ślub księcia Williama i księżnej Kate.

Camilla Shand

Dziś znana jako królowa małżonka Camilla, wówczas jeszcze - Camilla Shand - i król Karol III poznali się w 1971 lub 1972 roku (biografowie nie są zgodni co do konkretnej daty). Mieli wówczas spotykać się przez kilka miesięcy, jednak zerwali, gdy Karol odbywał służbę w Królewskiej Marynarce Wojennej. Choć syn królowej Elżbiety II już wtedy pałał do Camilli gorącym uczuciem, było pewne, że starsza od niego kobieta, mająca za sobą kilka związków, nie będzie rozważana jako odpowiednia kandydatka na żonę przyszłego króla. Para utrzymywała kontakt przez kolejne lata, a romans rozkwitł między nimi ponownie kilka lat po tym, jak Karol poślubił księżną Dianę. Małżeństwem zostali ostatecznie w 2005 roku.

król Karol III i królowa małżonka Camilla Agencja Gazeta

Lady Jane Wellesley

Lady Jane Wellesley, z którą król Karol III spotykał się na przełomie 1973 i 1974 roku, była pierwszą dziewczyną monarchy, którą prasa zaczęła opisywać jako przyszłą brytyjską królową. Zainteresowanie mediami było jednak dla Wellesley trudne do zniesienia i związek dość szybko się zakończył.

Lady Sarah Spencer

W 1977 roku król Karol III poznał starszą siostrę przyszłej żony, Lady Sarah Spencer. Ta relacja również nie przetrwała próby czasu, bo siostra Diany nie tylko nie poczuła nic do syna brytyjskiej monarchini, ale też nie wyrażała szczególnej chęci, aby stać się częścią rodziny królewskiej. W mediach chwaliła się jednak, że to ona poznała Dianę z Karolem.

Sabrina Guinness

Dwa lata później król Karol III związał się z bywalczynią salonów, Sabriną Guinness. Relacja wydawała się poważna, a Guinness dostała nawet zaproszenie do Balmoral, aby poznać rodzinę ukochanego. Karol miał jednak zerwać z wybranką po kilku miesiącach, bo Guinness rzekomo nie przypadła do gustu królowej Elżbiecie II.

Sabrina Guinness i jej mąż Tom Stoppard EastNews

Lady Amanda Knatchbull

Już w połowie lat 70. wuj księcia Filipa, Lord Mountbatten, z którym Karol nawiązał bliski kontakt, radził przyszłemu monarsze, aby rozważył związek z jego wnuczką, Amandą Knatchbull. W 1980 roku miała nawet towarzyszyć królowi Karolowi III w podroży po Indiach, jednak sprzeciwił się temu książę Filip. W międzyczasie doszło do ogromnej tragedii - w 1979 roku Lord Mountbatten zginął w zamachu zorganizowanym przez PIRA. Gdy król Karol III wrócił z podróży, poprosił Amandę o rękę, jednak ona, w obliczu wydarzeń związanych ze śmiercią dziadka, nie chciała skupiać na sobie uwagi mediów i odmówiła.

Anna Wallace

Na początku lat 80. król Karol III czuł coraz większą presję, aby poznać przyszłą królową i po krótkiej znajomości oświadczył się córce szkockiego magnata. Anna Wallace nie była jednak zainteresowana relacją i odrzuciła zaręczyny. Biografowie nie są jednak zgodni, dlaczego nie zdecydowała się na ślub z przyszłym monarchą. Niektórzy twierdzą, że Wallace wiedziała, że Karol cały czas żywi uczucia do Camilli.

Księżna Diana

W 1980 roku syn królowej Elżbiety II zaczął spotykać się z młodszą siostrą swojej byłej dziewczyny. Śliczna, młoda i robiąca rewelacyjne wrażenie na pozostałych członkach rodziny królewskiej Diana została błyskawicznie zaakceptowana jako kandydatka na żonę. Para ogłosiła zaręczyny w 1981 roku i pobrała się kilka miesięcy później. Po kilkunastu latach podjęli decyzję o separacji, a rozwód został sfinalizowany w 1996 roku.