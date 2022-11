"'Allo 'Allo!" to brytyjski sitcom emitowany w BBC One w latach 80. i 90. XX wieku. Wiele wątków w serialu było parodią innej brytyjskiej produkcji "Secret Army". Polscy widzowie mogli go obejrzeć dopiero w 1991 roku. Jego głównym bohaterem był mieszkający w małym francuskim miasteczku Nouvion René Artois, w którego wcielał się Gorden Kaye. Grał on właściciela kawiarni, którą podczas II wojny światowej chętnie odwiedzali zarówno niemieccy żołnierze, jak i przedstawiciele francuskiego ruchu oporu czy brytyjscy lotnicy. W pozostałych rolach mogliśmy oglądać m.in. Carmen Silverę, która grała jego zazdrosną żonę Edith Artois czy Vicki Michelle i Francescę Gonshaw, które wcielały się w kelnerki Yvette i Marię. Chociaż od emisji pierwszego odcinka serialu minęło już 40 lat, wciąż w polskiej telewizji możemy oglądać jego powtórki. Jak dziś wyglądają jego bohaterowie? Jak potoczyły się ich losy?

REKLAMA

Gwiazdy "Dynastii". Locklear miała problemy z prawem. Forsythe poważnie chorował

Zobacz wideo Małgorzata Socha o relacjach z aktorkami "Przyjaciółek"

"'Allo 'Allo!". Oni już odeszli

Gorden Kaye, który wcielał się w głównego bohatera, zmarł w styczniu 2017 roku. Aktor mierzył się z wieloma trudnościami w życiu prywatnym. Miał problem z niską samooceną. Nie akceptował swojej wagi, a także orientacji seksualnej. Gorden Kaye był homoseksualistą. Poinformował o tym świat w 1988 roku pod wpływem presji brytyjskiej prasy. Dwa lata później miał wypadek samochodowy, po którym mierzył z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z częściową utratą pamięci.

Był gejem w czasach, gdy nie mówiło się o tym i nie był z tego dumny. Kiedy więc musieliśmy się zatapiać w uścisku, a to działo się w każdym odcinku, to naprawdę musiałam się napracować. To było, jakby jego całe ciało samo mnie odpychało, odsuwał się ode mnie. Tak naprawdę musiałam wszystko naokoło tej sceny zbudować sama - opowiadała o nim Vicki Michelle, wcielająca się w Yvette.

Ostatnie lata życia Gorden Kaye spędził w domu opieki. Aktor cierpiał na demencję. Odszedł w wieku 75 lat.

W żonę Artoisa wcielała się Carmen Silvera, która również zmagała się z problemami zdrowotnymi. W 2002 r. zdiagnozowano u niej raka płuc. Aktorka świadomie nie poddała się leczeniu i zmarła cztery miesiące po rozpoznaniu choroby, na krótko przed 80. urodzinami. Oprócz serialu "'Allo 'Allo!" występowała m.in. w "Doktorze Who".

Carmen Silvera Mary Evans/AF Archive/Paul Mcfegan

"'Allo 'Allo!". Jak dziś wygląda życie bohaterów serialu?

Vicki Michelle, która odgrywała rolę atrakcyjnej kelnerki z Café René, wciąż jest aktywna zawodowo, chociaż nie zrobiła wielkiej kariery aktorskiej. W postać z serialu "'Allo 'Allo!" wcielała się także w opartych na serialu spektaklach teatralnych, jak i specjalnym odcinku zrealizowanym w 2007 roku "Powrót ’Allo ’Allo!". W latach 2007–2009 grała w operze mydlanej "Emmerdale".

Vicki Michelle wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych i pojawia się na ściankach. W 2010 roku została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego klasy Kawaler (MBE) za działalność charytatywną.

Jej córka Louise poszła w ślady mamy i również została aktorką.

Vicki Michelle z córką Louise EAST NEWS

W drugą kelnerkę, Marię, przez trzy pierwsze serie wcielała się Francesca Gonshaw. Jej kariera przypadła jednak tylko na lata 80. Oprócz serialu "'Allo 'Allo!" na swoim koncie ma m.in. rolę w filmie "Duch w Monte Carlo".

Później aktorka zniknęła z ekranów. Obecnie udziela się jedynie na Twitterze, gdzie porusza kwestie polityczne i społeczne.

Kim Hartman w serialu wcielała się w rolę Helgi Geerhart, sekretarki pułkownika von Strohma, a jej znakiem rozpoznawczym była fryzura złożona z upiętych warkoczy.

Wspaniale wspominam pracę na planie. Nigdy jeszcze nie grałam w serialu, w którym wszyscy ciągle wybuchali śmiechem - mówiła w jednym z wywiadów.

Hartman, zanim zaczęła grać w "'Allo 'Allo!", występowała na deskach teatru, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale m.in. w Niemczech, Holandii, USA czy Hongkongu. Później mogliśmy ją oglądać m.in. w serialu "Na sygnale" czy "Grange Hill". Gwiazda serialu dziś sprawdza się jako producentka filmowa. Razem z mężem Johnem Nolanem są właścicielami wytwórni filmowej Quinton Arts. Kim Kartman prywatnie jest mamą dwójki dzieci, Toma i Mirandy, które poszły w ślady i mamy i spełniają się w świecie filmu.

Kim Hartman kiedyś i dziś Kadr z serialu, screen Youtube/Conmose

Richard Gibson wcielał się w Ottona Flicka, młodego gestapowca o charakterystycznym chodzie. To właśnie jego serce udało się zdobyć serialowej Heldze. Gibson w przeciwieństwie do pozostałych aktorów ma na swoim koncie wiele ról teatralnych i filmowych. Oprócz tego znakomicie gra na skrzypcach.

Trudno było zachować zimną krew w obecności Kim Hartman, która jest straszną chichotką, a zarazem histerycznie zabawną. Problem polega na tym, że tak jak ja uwielbiała robić innym psikusy. Traciliśmy na nie mnóstwo czasu - wspominał pracę na planie serialu.

Richard Gibson kiedyś i dziś screen Youtube/BBC Comedy Greats, Bruce Davis

Beata Tyszkiewicz w nowym filmie? "Mam nadzieję, że uda mi się ją namówić"

Serial "'Allo 'Allo!" stał się inspiracją dla polskich reżyserów, którzy stworzyli polski odpowiednik sitcomu - "Halo Hans!", w którym zagrali między innymi: Bartłomiej Kasprzykowski, Małgorzata Socha czy Tamara Arciuch. Emitowany był w latach 2007–2008.