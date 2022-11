Nowy Rok można witać na wiele sposobów. Od lat wielu Polaków wybiera zabawę sylwestrową podczas koncertów zorganizowanych przez dwie konkurencyjne stacje telewizyjne - TVP i Polsat. Walczą o widza, a także dobrą frekwencję na wydarzeniu, zapraszając najlepszych wokalistów z Polski i zagranicy. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich był koncert Jasona Derulo, amerykańskiej supergwiazdy, w Zakopanem podczas Sylwestra z Dwójką. Tyle samo zainteresowania wzbudzają nasze rodzime gwiazdy, jak Maryla Rodowicz, która jest stałą bywalczynią Sylwestrowej Mocy Przebojów, tak samo, jak Beata Kozidrak. Wiemy, na jakie gaże w tym roku mogą liczyć gwiazdy.

Tyle zarobią gwiazdy w sylwestrową noc w 2022/2023

Nie samym sylwestrem żyją artyści. Okres świąteczny to bardzo pracowity czas "Super Express" podliczył, ile koncertów czeka naszych rodzimych artystów i o ile ich konta wzbogacą się przed końcem roku.

Nikogo nie zdziwi, że listę otwiera Beata Kozidrak. Pomimo skandalu z jej udziałem, gwiazda nadal jest numerem jeden na polskiej scenie muzycznej. Przypomnijmy, że wokalistka została skazana za jazdę pod wpływem alkoholu. Od września do grudnia Kozidrak planuje dać ponad 20 koncertów, zarówno solo, jak i z zespołem Bajm, co daje imponującą kwotę ponad miliona złotych, przyjmując, że za jeden występ wokalistka życzy sobie 55 tysięcy. Na drugim miejscu uplasowała się Anita Lipnicka. Dla niektórych może to być niemałe zaskoczenie, ale artystka jest jedną z najbardziej zapracowanych piosenkarek. W sezonie jesienno-zimowym ma zabukowane 28 koncertów. "Super Express" przewiduje, że zapewni jej to dochód niemal 980 tysięcy złotych. Ostatnie miejsce na podium zajęła Maryla Rodowicz. Stała bywalczyni sylwestrowych koncertów ma luźniejszy grafik, bo tylko 12 koncertów do końca roku. Za wszystko zainkasuje 540 tysięcy złotych.

Poza podium znalazły się Kasia Kowalska i Patrycja Markowska z zyskiem 455 tysięcy złotych i Cleo z gażą 420 tysięcy złotych. Nowością jest pojawienie się na liście Julii Wieniawy, która od niedawna jest także piosenkarką. Zagra ona pięć koncertów, a jej konto powiększy się o 150 tysięcy złotych.