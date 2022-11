Carmen i Lupita Andrade mają 21 lat i są bliźniaczkami syjamskimi. Są połączone tułowiem i dzielą miednicę, a także wiele organów z układu rozrodczego i układu trawiennego. Mają dwie ręce, ale po jednej nodze. Kiedy się urodziły, lekarze dawali im niskie szanse na przeżycie. Według nich bliźniaczki miały umrzeć nawet kilka dni po porodzie. Dziś razem prowadzą kanał na YouTube. To właśnie tam mówią o swoim życiu i odpowiadają na pytania internautów. Podczas jednego z nagrań wyznały, jak wygląda ich życie uczuciowe.

Jedna z bliźniaczek syjamskich jest zakochana

Młode Meksykanki wraz z rodziną mieszkają w Connecticut, w USA. Każda z nich jest inna. Lupita powiedziała, że jest "aseksualna i aromantyczna", tymczasem jej siostra Carmen od półtora roku ma chłopaka, Daniela. Para poznała się dzięki aplikacji randkowej Hinge. Carmen przyznała, że początkowo było jej "naprawdę niezręcznie" przyznać na profilu randkowym, że jest bliźniaczką syjamską. Jednak od początku chciała być szczera.

Oczywiście zamierzałam być szczera we wszystkim. To był proces uczenia się dla wszystkich. Oczywiście musieliśmy odbyć dyskusję na temat tego, jakie granice są w porządku, a jakie nie - przyznała.

Dodała też, że ich relacja przypomina bliską przyjaźń.

Nie ma między nami intymności i on nie ma z tym problemu.

21-latka przyznała też, że nie myśli o małżeństwie. Chce by jej obecny, czy też ewentualnie przyszły ukochany, pozostał jej partnerem życiowym, a nie małżonkiem. A co na to Lupita? 21-latka przyznała, że lubi śmiać się z siostry i jej chłopaka.

Siostry wiedzą, że mogłyby przejść operację, która zakończyłaby się ich rozdzieleniem. Jest ona jednak obarczona ogromnym ryzykiem. Ponadto, jeśliby ją przeżyły, czekałaby je długotrwała, wieloletnia rehabilitacja oraz terapia.