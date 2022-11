Paulina Nowicka szykuje się do ślubu z Jakubem Rzeźniczakiem? Mówi też o dzieciach

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień w lipcu bieżącego roku musieli zmierzyć się z ogromną stratą, jaką była śmierć ich syna Oliwiera. Para rozstała się jeszcze przed jego narodzinami. Piłkarz związał się z Pauliną Nowicką, z którą jest do dziś, a ukochana wspiera go w trudnych chwilach. Narzeczona sportowca odpowiedziała na pytania internautów na Instagramie. Wygląda na to, że razem z Jakubem Rzeźniczakiem planują ślub.

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak na wakacjach z narzeczoną

Paulina Nowicka wymownie odpowiada na pytanie o ślub z Jakubem Rzeźniczakiem

Paulina Nowicka została zapytana o to, czy miała okazję poznać Oliwiera. Odpowiedziała, że "niestety nie było to możliwe", ale razem z piłkarzem odwiedziła grób jego synka. Nie zabrakło również pytań o to, czy nie boi się, że Jakub Rzeźniczak zostawi ją tak, jak inne partnerki oraz jak udało jej się mu zaufać po tym, jak wielokrotnie mówiono o jego zdradach, kiedy był w innych związkach.

Boję się tylko śmierci bliskich - odpowiedziała.

Paulina Nowicka odpowiada na pytania o Jakuba Rzeźniczaka Instagram.com/paulinaa__nowicka

Dodała, że "trzeba kogoś poznać, zanim się oceni".

Zastanawiająca jest odpowiedź Pauliny Nowickiej na pytanie o ślub z Jakubem Rzeźniczakiem. Narzeczona piłkarza odpisała jedynie emotikonami przedstawiającymi parę młodą oraz dodała kolejną, pokazującą palec przykładany do ust. Wygląda na to, że ceremonię na razie chcą pozostawić w tajemnicy.

Paulina Nowicka odpowiada na pytanie o ślub z Jakubem Rzeźniczakiem Instagram.com/paulinaa__nowicka

Nowicka odpowiedziała również na pytanie o to, czy chciałaby mieć dzieci.

Tak - napisała i opublikowała zdjęcie z Jakubem Rzeźniczakiem.

Paulina Nowicka odpowiada na pytanie o dzieci Instagram.com/paulinaa__nowicka

Związek Pauliny Nowickiej i Jakuba Rzeźniczaka budzi sporo emocji, głównie ze względu na to, że zaczęli być razem krótko po tym, jak piłkarz rozstał się z Magdaleną Stępień, która wówczas była w ciąży. Piłkarz nie zwlekał również z zaręczynami. Ukochana sportowca zapewniła jednak, że "są razem bardzo szczęśliwi", nie przejmuje się hejtem i przeszłością, bo liczy się to, co "tu i teraz".