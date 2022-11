Kto z nas nie pamięta kultowej "Szansy na sukces"? Dla wielu gwiazd polskiej estrady udział w muzycznym programie był początkiem wielkiej ogólnopolskiej kariery. Warto przypomnieć, że w 1993 roku, kiedy show dopiero startowało, w Polsce nie było jeszcze tego typu formatu muzycznego. To tam swoje pierwsze kroki muzyczne stawiała Justyna Steczkowska, Anna Wyszkoni i Katarzyna Stankiewicz. Ale nie tylko dla nich udział w "Szansie na sukces" był początkiem wielkiej kariery.

Gwiazdy, które zaczynały od "Szansy na sukces"

Nie da się ukryć, że Justyna Steczkowska jest chyba największą zwyciężczynią tego formatu. Kiedy prowadzący Wojciech Mann wylosował jej utwór Maanamu, "Boskie Buenos" to było już wiadomo, że ta ciekawa brunetka w pokaźnym cylindrze pokaże, na co ją stać. Tak też się stało, a jej wykonanie piosenki, którą oryginalnie śpiewała Kora, było tak dobre, że w mediach zaczęły pojawiać się plotki, jakoby wokalistka Maanamu miała jej oddać ten utwór.

Justyna Steczkowska YouTube / screen, KAPiF.pl

Katarzyna Stankiewicz

Nie każdy pewnie pamięta, że późniejsza frontmanka Varius Manx także wystąpiła w kultowym programie muzycznym TVP. Katarzyna Stankiewicz zaśpiewała przed zespołem, który w tamtym czasie poszukiwał nowej wokalistki. Jej nietuzinkowa barwa głosu na tyle spodobała się muzykom, że została nową piosenkarką Varius Manx.

Katarzyna Stankiewicz YouTube / screen, KAPiF.pl

Katarzyna Cerekwicka

W polskim przemyśle jest też druga Katarzyna, która ciepłą barwą głosu porywa tłumy na koncertach. Mowa oczywiście o Katarzynie Cerekwickiej, która w "Szansie na sukces" wykonała utwór Ewy Bem - "Wyszłam za mąż, zaraz wracam". Niezapomniane słowa Marii Czubaszek wyśpiewała z wielką gracją i lekkością, dzięki czemu zajęła pierwsze miejsce w programie Elżbiety Skrętowskiej.

Katarzyna Cerekwicka YouTube / screen, KAPiF.pl

Krzysztof Zalewski

Mimo że kiedy Krzysztof Zalewski pojawił się w odcinku "Szansy na sukces", był już znanym w środowisku muzykiem, to dał się wtedy poznać większemu gronu odbiorców. Jego wykonanie piosenki Republiki "Nie pytaj o Polskę" zapada w pamięć i jest bardzo charakterystyczne. Ten specjalny odcinek z jego udziałem przeszedł do historii programu.

Krzysztof Zalewski YouTube / screen, KAPiF.pl

Rafał Brzozowski

Prowadzący "Jaka to melodia" też był jednym z uczestników "Szansy na sukces". Otrzymał za wykonanie piosenki Muńka Staszczyka wyróżnienie, ale nie poddał się i później wystąpił też w "The Voice of Poland". Dziś jest znanym prezenterem TVP i często występuje w "Jakiej to melodii".

Rafał Brzozowski YouTube / screen, KAPiF.pl

Margaret

Niewiele osób pamięta, że Małgorzata Jamroży, znana dziś jako Margaret, wystąpiła przed laty w "Szansie na sukces" - i to nie jeden raz! Wokalistka za pierwszym razem miała zaledwie 15 lat.

Trzy lata później ponownie pojawiła się na scenie muzycznego show i tym razem zachwyciła wykonaniem utworu z repertuaru Moniki Brodki, "Znam cię na pamięć". Trzeba przyznać, że przez lata niewiele się zmieniła, oprócz koloru włosów i odważniejszego wizerunku na scenie.

Gwiazdy, które zaczynały od 'Szansy na sukces' Fot. Screen/ YouTube/ ImagineTeam/ Małgorzata 'Margaret' Jamroży - 'Znam Cię na Pamięć'/ Kapif

