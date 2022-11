Tiffany Trump i Michael Boulos poznali się w 2018 roku podczas wakacji na greckiej wyspie Mykonos. Trzy lata później ogłosili zaręczyny, a 12 listopada 2022 roku w Palm Beach na Florydzie odbył się ich ślub. Na uroczystości nie mogło zabraknąć najważniejszych dla nich osób. Do sieci trafiły zdjęcia z przyjęcia oraz nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak Donald Trump prowadzi córkę do ołtarza.

Córka Donalda Trumpa wyszła za mąż

Ceremonia została zorganizowana w rodzinnym klubie Mar-A-Lago. Jak podają zagraniczne media, to właśnie tu, były prezydent ma ogłosić swój start w wyborach za dwa lata. Tuż przed ślubem mama panny młodej w rozmowie z magazynem "People" zdradziła jeszcze jedną ciekawostkę na temat tego miejsca. Okazało się, że w Mar-A-Lago przyszła na świat Tiffany.

Co ciekawe, na dzień przed uroczystością ojciec panny młodej rzekomo był w kiepskim nastroju. Według źródeł wspomnianej gazety podczas próbnej kolacji Donald Trump z powodu kiepskich notowań miał być "zdenerwowany i przypominał wściekłego byka". Do porządku miała, przywołać go była żona, każąc zachowywać mu się, jak na ojca przystało. Interwencja najwyraźniej pomogła, bo gdy prowadził córkę do ołtarza, uśmiech nie schodził mu z twarzy.

Relacją z uroczystości pochwaliła się w mediach społecznościowych Ivanka Trump, czyli przyrodnia siostra panny młodej. Na Instagramie opublikowała kilka zdjęć, na których możemy zobaczyć ją w towarzystwie rodziny.

Córka Donalda Trumpa wyszła za mąż Instagram/@ivankatrump

W tym wyjątkowym dniu Tiffany Trump wybrała suknię zaprojektowaną przez libańskiego projektanta mody Elie Saab. Miał być to ukłon w stronę ojczyzny jej męża.

Panna młoda jest córką Donalda Trumpa i Marli Maples. Były prezydent i aktorka byli małżeństwem w latach 1993-1999. Więcej zdjęć ze ślubu Tiffany Trump znajdziecie w przygotowanej u góry strony galerii.

