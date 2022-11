"The Voice of Poland" jest programem muzycznym, który od lat cieszy się sporą oglądalnością. Ostatni odcinek show był głośno komentowany nie za sprawą występów uczestników, a problemów technicznych, które sprawiły, że widzowie nie mogli w spokoju pooglądać do końca odcinka. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na kilka ważnych kwestii.

"The Voice of Poland". Fani show zawiedzeni. Wszystko przez problemy techniczne

12 listopada odbyła się transmisja szóstego odcinka "The Voice of Poland". Niestety, oprócz zachwytów nad głosami uczestników i uczestniczek, pojawiły się także krytyczne głosy. Wszystko za sprawą problemów związanych z techniką. Widzowie mieli problem z obrazem, który się zacinał i nie korespondował z dźwiękiem. Oprócz tego były także momenty, kiedy ekran robił się cały czarny i widzowie nie wiedzieli, co się dzieje.

Na Twitterze pojawiły się komentarze:

Co to za problemy techniczne?

Inna fanka muzycznego show napisała, że miała wątpliwości, po której stronie jest błąd. Później jednak odkryła, że za techniczne wpadki odpowiada stacja.

Myślałam, że mi telewizor padł. Ale mają dziś sporo problemów technicznych - podkreśliła.

Co tu się dzieje? Mam cały czarny ekran. Myślałem, że tylko ja mam takie problemy. TVP zawiodła mnie na całej linii.

Też zauważyliście te wpadki w TV?