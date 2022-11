Księżna Kate od lat udowadnia, że potrafi z klasą i dobrym stylem wypełniać obowiązki dyplomatyczne. Zawsze jest ubrana adekwatnie do okazji. Ostatnio pojawiła się w ośrodku działającym na rzecz zdrowia psychicznego matek. Wybrała na to wydarzenie czarny komplet składający się ze spódnicy za kolano i marynarki z atłasowymi klapami. Dobrała do tego perły, które można uznać za symboliczny hołd oddany królowej Elżbiecie II. Całość "looku" prezentowała się dobrze, ale zabrakło tego czegoś. Może to wina jesiennego koloru. Na pewno powiało nudą.

Księżna Kate cała w czerni. Oj, powiało nudą

Księżna Kate pojawiła się z księciem Williamem na oficjalnym wydarzeniu w klasycznym, bardzo eleganckim zestawie. Zdecydowała się na nieprzypadkowy zestaw. Założyła czarną marynarkę z aksamitnymi klapami. Dobrała do niej spódnicę za kolano, szpilki i naszyjnik z bogato zdobionych pereł. Całość wyglądała dobrze, ale zabrakło jakiegoś kolorowego akcentu, który mógłby rozjaśnić mrok stylizacji. Było jednak adekwatnie do okoliczności, za co należą się księżnej Kate ogromne brawa.

Trzeba przyznać, że księżna Kate od lat konsekwentnie nosi się w klasycznym stylu i przeważnie wychodzi z modowych potyczek obronną ręką. Przeszła niesamowitą metamorfozę, jeżeli chodzi o jej styl, ale brakuje jej nuty spontaniczności. Może w przyszłych "lookach" pokaże coś bardziej oryginalnego i nietuzinkowego.