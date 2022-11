Radek Majdan pokazał zabawki Henia. Doszedł do poważnych wniosków: Za mały dom

Henryk Majdan ma już ponad dwa lata i jak przystało na tak młodego człowieka, rozpiera go energia i chęć do zabawy. Majętni rodzice mogą sobie pozwolić na zasypianie go zabawkami, ale ostatnio w domu Majdanów króluje kolejka elektryczna. Jak to się zaczęło i dokąd zmierza, pokazał Radosław Majdan. Doszedł przy okazji do smutnego wniosku, że zabawek przybywa wprost proporcjonalnie do zmniejszania się dostępnej przestrzeni.

Radosław Majdan potrzebuje większego domu - na zabawki Henia

Koniec niemowlęctwa to dla wielu rodziców moment przełomowy. Dziecko wreszcie zaczyna się bawić bardzo wieloma różnymi zabawkami, dzięki którym może odnaleźć swoje pasje i poszerzyć horyzonty. Rodzice często obkupują berbecia różnorodnymi przedmiotami w nadziei, że "coś" zaskoczy i zostanie "tą ulubioną zabawką na dłuższy czas". U Majdanów na topie jest teraz kolejka elektryczna, która rozrosła się do gargantuicznych rozmiarów.

Zaczęło się, jak zawsze, niewinnie - od jednego małego zestawu, w którym pociąg szusował jednym torem o elipsoidalnym kształcie. Henio troszkę podrósł, a wraz z nim powiększył się zasób kolejek o kolejną, o wiele bardziej "na bogato". A ponieważ z kolejkami zabawkowymi jest podobnie jak z kotami i tatuażami - gdzie jeden, tam szybko drugi a potem już myk, trzeci i piętnasty, tak i kolejek przybyło. Więcej zdjęć "zakolejkowanego" salonu zobaczycie w galerii na górze strony

Radosław Majdan pokazuje zabawki Henia Fot. Radosław Majdan / Instagram

Dumny tata na Instagramie zauważył też smutną prawdę - kolejki można kupować, tak, ale.... gdzie je rozkładać, skoro wnętrza jak na złość nie chcą się powiększać?

Zaczęliśmy spokojnie... Później przeszliśmy do kolejnego etapu, aż w końcu zdaliśmy sobie sprawę, że mamy za mały dom - napisał z rozbrajającą szczerością.

Przypomnijmy, że rodzina Majdanów niedawno przeprowadziła się do nowego, większego domu. Jak widać, trudno będzie teraz znaleźć takie wnętrza, które pomieszczą rozrastający się dobytek najmłodszego członka rodziny.