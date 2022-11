Bradley Cooper i Irina Shayk zakończyli związek w 2019 roku. Powodem miał być domniemany romans aktora z Lady Gagą na planie filmu "Narodziny gwiazdy". Nie dało się wtedy ukryć, że chemia między aktorami jest naprawdę ewidentna. Sami zainteresowani jednak twierdzili, że została wykreowana tylko i wyłącznie na potrzeby filmu. Teraz jeden z tabloidów poinformował, że Irina Shayk i Bradley Cooper starają się o... drugie dziecko. Tak donosi informator z bliskiego otoczenia pary.

REKLAMA

Polecamy: Wymowne zdjęcie Iriny Shayk i Bradleya Coopera. Wspólnie bawili się na imprezie

Zobacz wideo Karolina Malinowska o body positive. "Znam piękne modelki plus size"

Nie tylko Smaszcz i Janachowska. Oni też się kłócili. I to jak!

Bradley Cooper i Irina Shayk chcą mieć drugie dziecko?

Bradley Cooper i Irina Shayk według portalu Page Six starają się o drugiego potomka. Warto przypomnieć, że partnerzy mają już córkę, pięcioletnią Leę. Teraz okazuje się, że rodzice Lei znowu do siebie wrócili, a dziewczynka może za niedługo spodziewać się młodszego brata lub młodszej siostry. Zdaniem Page Six mówi się w kuluarach o tym, że chcą mieć kolejne dziecko.

Zobacz też: Bradley Cooper i Irina Shayk planują drugie dziecko? Mieli dać sobie jeszcze jedną szansę

Choć tematu sformalizowania ich związku nie ma na stole, Irina i Bradley starają się o kolejne dziecko - podkreślił informator Page Six.

Warto podkreślić, że Bradley Cooper nie potrzebuje formalizacji ich relacji, żeby być szczęśliwy. Mimo tego podobno pragnie powiększyć rodzinę z Iriną Shayk.

Bradley wydaje się mieć raczej luźny stosunek do instytucji małżeństwa, ale równolegle jest zdecydowanie ZA powiększeniem rodziny - dodał Page Six.

Myślicie, że para wróciła do siebie już na dobre?