Aleksandra Ciupa obecnie jest znana z bycia influencerką na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 800 tysięcy osób. Modelka znana m.in. z teledysku Donatana do utworu "My Słowianie", 10 listopada 2022 roku opublikowała niepokojący post, który może świadczyć o tym, że znów jest singielką. Oliwy do ognia dolał fakt, że jej chłopak przedstawił światu utwór o znaczącym tytule "Ciuchy za drzwiami". Czy to koniec ich wspólnej bajki?

REKLAMA

Polecamy: Ola Ciupa została okradziona. Złodziej na lotnisku wyciągnął z jej walizki pierścionek zaręczynowy. Cena zwala z nóg

Zobacz wideo Maffashion wydała oświadczenie i potwierdza rozstanie z Fabijańskim

Tak zmienili się bohaterowie "Królowych życia". Dagmara była brunetką

Aleksandra Ciupa i Kubańczyk nie są już razem? Piosenka mówi sama za siebie

Pierwszym znakiem alarmowym dla fanów miało być ich zachowanie wskazujące na rozstanie. Chodzi bowiem o to, że para przestała się obserwować na Instagramie, co może być sygnałem zapalnym. Dodatkowo usunęli wspólne zdjęcia, na których pozowali razem, np. na tle rajskiej wyspy. Raper wydał także bardzo osobisty utwór, który zadedykował młodemu fanowi jego twórczości, który zmarł w wieku zaledwie 13 lat. Pod piosenką dodał taki oto opis:

Jest to jeden z najbardziej personalnych i emocjonalnych utworów, jakich kiedykolwiek napisałem. W moim życiu nastąpiło wiele zmian, którymi chciałem się z wami podzielić. Obecnie cały swój czas poświęcam na pracę nad najnowszym albumem i to właśnie muzyka pochłania mnie w stu procentach – podkreślił Kubańczyk.

Pod postem na Instagramie wybuchła burza, w której uczestniczyli fani pary. Odebrali utwór jako piosenkę o rozstaniu. Pisali, co o tym wszystkim myślą:

Ola już wszystkie zdjęcia z Kubą usunęła - napisał jeden z fanów.

Inni dodali:

Wygląda na to, że to koniec między wami. Szkoda.

Szkoda, że się rozstaliście. Bardzo do siebie pasowaliście.

Później można było zobaczyć także osobisty wpis Aleksandry Ciupy, która zdobyła się na smutną refleksję na temat miłości.

Czy wierzę w miłość? Wierzę. Miłość istnieje. Niestety uzależnienia, pieniądze i sława potrafią namieszać ludziom w głowie, zniszczyć i zdeptać brudnym butem wszystko. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nikt nie jest bez winy. Ale to, jak traktujesz ludzi, ostatecznie mówi o Tobie wszystko - podkreśliła.

Niestety post został usunięty i nie można go już zobaczyć.