Brooke Shields zabłysnęła jeszcze w wieku nastoletnim. Kobieta zyskała ogromną sławę, dzięki roli w "Błękitnej lagunie" i kampanii reklamowej dżinsów marki Calvin Klein. Wtedy uznano ją za symbol zmysłowości. Niestety młoda aktorka nie ustrzegła się drobnych błędów, niosących za sobą spore konsekwencje. Ostatnio wyznała, że bardzo żałuje przyznania się do bycia dziewicą w wieku 20 lat. To właśnie z tego powodu przez lata zmagała się z mianem "najsłynniejszej dziewicy na świecie".

Brooke Shields była pięknością lat 80. Dziś ma 56 lat i nadal zachwyca. Wybrała naturalność

Brooke Shields niegdyś wyznała, że w wieku 20 lat była dziewicą. Teraz żałuje

Brooke Shields aktywnie działa w mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu prężnie prowadzi serię podcastów. W ostatnim odcinku podcastu pt. "Now what? With Brooke Shields", aktorka rozmawiała z przyjaciółką, również aktorką Ali Wentworth o błędach młodości i ciągnących się skutkach. Brooke Shields jednoznacznie nawiązała do wyznania o dziewictwie.

Myślę, że błędem było to, że byłam tak otwarta na temat mojego dziewictwa, bo później bardzo długo się to za mną ciągnęło - wyznała Brooke Shields w podcaście.

Kobieta skrupulatnie wyjaśniła, że ta kwestia ujrzała światło dzienne w 1985 roku, gdy studiowała na Uniwersytecie Princeton. To właśnie wtedy zdecydowała się na wydanie poradnika dla kobiet pt. "On your own". W jednym z rozdziałów poruszyła temat seksualności i dopuściła się wyznania, że w wieku 20 lat wciąż jest dziewicą. Wyznanie miało na celu uświadomienie kobietom, by nie robiły niczego wbrew sobie.

55-letnia Brooke Shields daje czadu, trenując w domu

W audycji podcastu Brooke Shields zdradziła, że po słynnym wyznaniu czuła się bardzo niezręcznie, wręcz niekomfortowo. Wszystko przez to, że po szczerym stwierdzeniu musiała wielokrotnie rozmawiać o tym z o wiele starszymi mężczyznami, którzy prowadzili programy telewizyjne i często wypominali jej tą kwestię.

Byłem na linii ognia w tak młodym wieku (...) Stałam się najsłynniejszą dziewicą na świecie - mówi Brooke Shields w podcaście.

Mimo niezbyt przyjemnych incydentów, aktorka wyjawiła, że dzięki temu wyznaniu zdobyła doświadczenie i nauczyła się funkcjonowania w branży, z którą przez lata była związana.

