Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński to najmłodszy stażem duet prowadzący "Dzień Dobry TVN". Do obsady dołączyli dopiero w sierpniu. Po dwóch miesiącach pracy przed kamerami zaczynają się czuć coraz bardziej swobodnie. W najnowszym odcinku nieźle zaskoczyli widzów. Krzysztof Skórzyński zasiadł do pianina. Małgorzata Rozenek była pod ogromnym wrażeniem świeżo ujawnionego talentu prezentera.

Małgorzata Rozenek ujawniła talent Krzysztofa Skórzyńskiego

Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński wypowiadają się o sobie w samych superlatywach, od razu odnaleźli wspólny język i świetnie ze sobą współpracują. Małgorzata Rozenek cały czas doprecyzowuje swoje umiejętności i nieustannie się szkoli, by być jeszcze lepiej przygotowaną przed wejściem na antenę. Przygotowaniami chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, natomiast efekty jej pracy możemy podziwiać przed telewizorami. Celebrytka stara się na bieżąco utrzymywać kontakt z internautami. Tym razem postanowiła się z nimi podzielić, tym co się działo chwilę przed wejściem na żywo do "Dzień Dobry TVN". Nieoczekiwanie prezenter postanowił zaprezentować swoje umiejętności muzyczne. Zasiadł do pianina i zagrał niekwestionowany hit zespołu Perfect "Nie mogę ci wiele dać".

Ku zaskoczeniu widzów, prowadzący zdecydowali się nawet wspólnie zaśpiewać. Trzeba przyznać, że zrobili niezłe show w programie śniadaniowym.

Skórzyński ma przemyślenia po dwóch miesiącach pracy z Małgorzatą Rozenek

Pod opublikowanym postem, niemalże natychmiast wylała się fala pochwał. Internauci nie szczędzili komplementów pod adresem utalentowanych prowadzących.

Moja ulubiona para prowadzących.

Pani Małgosiu i Panie Krzyśku uwielbiamy Państwa oglądać, jesteście super, naturalni z poczuciem humoru i klasą, pozdrawiam całą ekipę! - komentują fani na Instagramie.

Jesteście pod wrażeniem nowego talentu Krzysztofa Skórzyńskiego?

