Olga Frycz pokazała metamorfozę u fryzjera. Udało się bez jajecznicy na głowie

Olga Frycz od pewnego czasu wierna jest jasnemu blondowi na głowie. Jednak nie zawsze koloryzacja wychodzi dokładnie tak, jak by sobie tego życzyła. Na szczęście ostatnia wizyta u fryzjera nie była powtórką z "jajecznicy", którą Frycz zafundowała sobie domowymi metodami w wakacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Olga Frycz opowiada o relacjach z ojcem swojej córki

Olga Frycz świętuje urodziny, ale na metrykę nie zważa. Odmłodziła się o dekadę

Olga Frycz prezentuje nową fryzurę

Od pewnego czasu Olga Frycz na Instagramie pokazywała się w standardowym uczesaniu każdej matki małego dziecka - kucyku lub włosach ciasno związanych w węzełek. To rozwiązanie jest zawsze wygodne i użyteczne, kiedy w okolicy jest maluch lubiący łapać wszystko, co znajduje się w zasięgu niewielkich rączek. Jednak od czasu do czasu wizyta u fryzjera to obowiązkowa przyjemność.

Olga Frycz postanowiła odświeżyć kolor i nieco wyrównać końcówki włosów. Efekt zaprezentowała na InstaStory. Napatrzcie się, bowiem aktorka z rozpuszczonymi włosami to bardzo rzadki widok - na większości zdjęć na Instagramie ma zupełnie inną fryzurę, wygodniejszą przy dwójce dzieci w domu. Jak wam się podoba?

Olga Frycz po wizycie u fryzjera Fot. Olga Frycz / Instagram

Olga Frycz w kinie z córką. Bezlitosna opinia o filmie. "Dzieci po ścianach chodzą"

Aktorka niedawno wróciła z wakacji, na które zabrała tylko starszą córkę. Internauci chwalili Frycz za takie rozwiązanie - choć młodsze z dzieci, Zosia, zostało w domu, starsze miało znowu czas z mamą tylko dla siebie:

Z perspektywy mamy dwójki potwierdzam, taki czas tylko dla starszaka jest bardzo ważny! - czytamy w jednym z komentarzy.

Helena towarzyszyła mamie w czasie rejsu po Morzu Śródziemnym - udało im się zobaczyć m.in. najważniejsze nadmorskie miasta Włoch. Olga Frycz samodzielnie wychowuje dwie córki.