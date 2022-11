W Święto Niepodległości Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzili "Pytanie na śniadanie". W studiu na Woronicza pojawili się wraz z psem Bono, o którym ostatnio sporo opowiadała Paulina Smaszcz. W podkaście "Porażka czyli sukces" u Anny Zejdler dziennikarka oznajmiła, że były mąż pozbył się psa, który przez lata był w ich domu. Teraz postanowiła zawitać do mamy Macieja Kurzajewskiego i dopytać o samopoczucie czworonoga. Przy okazji wyjawiła obserwatorom, jakie relacje ma z byłą teściową.

REKLAMA

Paulina Smaszcz udostępniła drwiny z syna Janachowskiej. Internauci się wściekli

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska o Kaczyńskim i aferze ze Smaszcz. Padły ważne słowa

Paulina Smaszcz twierdzi, że ma dobre relacje z byłą teściową. "To mądra kobieta. Wie, jak jej syn się zachowywał"

Internauci żywo zainteresowali się sprawą psa, rzekomo porzuconego przez Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz zasugerowała, że to jej zasługa, że Bono znów trafił do swojego pana. Miał się to do tego przyczynić wspomniany wywiad. Jedna z obserwatorek kobiety-petardy na Instagramie podkreśliła, że za to należy ją pochwalić.

Jeżeli to prawda, to tu akurat trzeba panią pochwalić. Jeśli pani wywlekanie brudów spowodowało, że pies wrócił do swojego pana, to jest ok. Pytanie tylko, czy to prawda, że na wiele miesięcy pies został wydany. Może ktoś bliżej zna tę historię i mógłby potwierdzić - dopytywała jedna z internautek.

Paulina Smaszcz zareagowała od razu, sugerując, że może podać numer telefonu do byłej teściowej.

Podać numer telefonu? - zapytała Paulina Smaszcz.

Paulina Smaszcz Fot. Instagram.com/paulina.smaszcz screen

W innym komentarzu celebrytka odniosła się do tematu swojej relacji z mamą Macieja Kurzajewskiego. Stwierdziła, że to mądra kobieta, która zdaje sobie sprawę z przewinień syna.

Mama Maćka ma ze mną super relacje i wie, jak jej syn się zachowywał i jak narozrabiał. Mama Maćka to mądra kobieta - podkreśliła Paulina Smaszcz.

Paulina Smaszcz Fot. Instagram.com/paulina.smaszcz

Odnosimy wrażenie, że grono osób wmieszanych w ten medialny konflikt cały czas się powiększa. Końca nie widać.

Paulina Smaszcz Fot. Instagram.com/paulina.smaszcz

Więcej zdjęć Pauliny Smaszcz znajdziesz w galerii na górze strony.

O tej sprawie przeczytasz też na stronie głównej Plotek.pl.

Paulina Smaszcz wpadła do mamy Kurzajewskiego na spytki. Nadawała spod domu