Cichopek i Kurzajewski nie kryją uczucia w pracy. Czułościom nie było końca

Już od ponad miesiąca Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie ukrywają się przed światem ze swoją miłością. Prezenterzy "Pytania na śniadanie" ogłosili, że są w związku podczas podróży do Izraela. Pomogła im zresztą była żona dziennikarza, Paulina Smaszcz, która chwilę wcześniej pozwoliła sobie na złośliwe komentarze w ich kierunku. Teraz zakochana para może cieszyć się wspólną pracą, a przy okazji żadni fotoreporterzy już im nie straszni. Wyglądają na naprawdę szczęśliwych.

Smaszcz rozsiewa plotki o Kurzajewskim i Cichopek. Tak sobie poradzili

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wychodzą z "Pytania na śniadanie". Nie szczędzili sobie czułości

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski prowadzili 11 listopada "Pytanie na śniadanie". Po wyjściu ze studia szczęśliwi trzymali się za ręce i wysyłali fotoreporterom promienne uśmiechy.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski Fot. KAPiF

Parze towarzyszył Bono, o którego ostatnio upominała się Paulina Smaszcz. Była żona Macieja Kurzajewskiego wyznała w podkaście Anny Zejdler "Porażka czyli sukces", że prezenter pozbył się psa, który towarzyszył im przez wiele lat. Być może dziennikarz TVP chciał więc pokazać widzom, że opiekuje się czworonogiem i zabrał Bono na plan śniadaniówki.

Maciej Kurzajewski Fot. KAPiF

Podczas gdy Maciej Kurzajewski szeroko się uśmiechał, pozując z psem do zdjęć, Paulina Smaszcz pojechała do byłej teściowej, by wypytać o los i stan zdrowia zwierzęcia. Oczywiście wszystko zrelacjonowała na Instagramie. Nie obyło się bez ironicznych pozdrowień w kierunku byłego męża i "pani Katarzyny". Myślicie, że kobieta-petarda da wkrótce tej parze trochę spokoju?

Paulina Smaszcz wpadła do mamy Kurzajewskiego na spytki. Nadawała spod domu