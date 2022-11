Edyta Nowak znana jako Edzia zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Pomimo tego, że to Dagmara Kaźmierska od zawsze była największą gwiazdą programu, to z każdym kolejnym sezonem jej koleżanka zdobywała coraz więcej fanów. Choć Edzia już nie pojawia się w show, to aktywnie prowadzi instagramowe konto, gdzie regularnie dzieli się z obserwującymi ją osobami ciekawostkami o sobie. Tym razem pochwaliła się, że odwiedziła znajomego i przy okazji zareklamowała jego salon fryzjerski. Uwaga internautów skupiła się jednak na czymś innym.

Cyfrowa "metamorfoza" Edzi z "Królowych życia"

W opublikowanym na Instagramie poście Edzia pokazała kadr, na którym zapozowała u boku przyjaciela. Zanim jednak wykonali wspólne zdjęcie, celebrytka zafundowała sobie nową fryzurę. Po gęstych lokach mocno odbitych od nasady nie pozostał nawet ślad. "Królowa życia" zdecydowała się na fale w hollywoodzkim stylu i wysoki kucyk.

Mój przyjaciel. Nawet jak nie widzimy się długo to i tak na koniec jest lok i kawa. Nowe miejsce nowy adres - czytamy w opisie do zdjęcia.

To jednak nie nowa fryzura wzbudziła największe zainteresowanie. Pod postem pojawiło się sporo kąśliwych uwag na temat jej twarzy.

Nie wygląda pani jak Edyta tylko jak podrobiona osoba, oszustwo wyglądowe.

Edzia z każdym zdjęciem coraz młodsza. Zaraz filtrów dla pani zabraknie.

Pani Edyto, filtry są dla ludzi, oczywiście, ale na litość, umiar jest wskazany w każdej dziedzinie życia. Bądźmy sobą, akceptujmy siebie. Zmienianie siebie na siłę w necie to oznaka strasznych kompleksów, naraża się pani na śmieszność - czytamy na Instagramie.

W ogniu krytyki internautów niedawno znalazła się także Anna Mucha, której internauci również zarzucili korzystanie z filtrów upiększających.

