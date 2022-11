Daniel Craig tańczy jak Travolta i delektuje się polską wódką. Ta reklama to hit

Nie od dziś wiadomo, że ulubionym drinkiem Jamesa Bonda jest martini z wódką, wstrząśnięte nie mieszane. Daniel Craig po pięciu filmach słynnej serii pożegnał się już wprawdzie z rolą agenta 007, ale najwidoczniej do mocnych trunków wciąż ma słabość. A może do dużych pieniędzy? Brytyjski aktor pojawił się w najnowszej reklamie jednej z polskich wódek. Nagranie robi furorę w sieci.

Daniel Craig tańczy w hotelu i delektuje się polską wódką. Ta reklama już jest hitem

W reklamie możemy zobaczyć Daniela Craiga, który tanecznym krokiem zmierza do jednego z hoteli. W niektórych scenach trzyma w ręku butelkę wódki, w innych wykonuje kocie ruchy niczym John Travolta w "Gorączce sobotniej nocy". Po konsumpcji luksusowego trunku odtwórca roli Jamesa Bonda stwierdza: Nareszcie. W serwisie YouTube reklamę wyświetlono 129 tysięcy razy w ciągu jednego dnia.

Reklamę luksusowej marki wódki wyreżyserował Taika Waititi, twórca oscarowego filmu "Jojo Rabbit". To zresztą nie pierwszy raz, kiedy ten uznany reżyser udziela się w reklamie. Na swoim koncie ma już współpracę m.in. z Pepsi, Samsungiem, czy Old Spice. Utwór, który znalazł się w najnowszym spocie reklamowym współtworzyła Rita Ora, prywatnie partnerka reżysera. Swoją drogą to właśnie Rita Ora i Taika Waiti już 13 listopada poprowadzą galę MTV Europe Music Awards, która odbędzie się w Dusseldorfie.

Daniel Craig Fot. screen YouTube/BelvedereVodka

Daniel Craig pożegnał się już wprawdzie z rolą Jamesa Bonda, ale wszystko wskazuje na to, że na dłużej zagości w kolejnej filmowej serii. W filmie "Na noże" zagrał postać przenikliwego detektywa Benoita Blanca. Druga odsłona cyklu będzie miała swoją polską premierę 23 grudnia, a producenci już zapowiedzieli stworzenie trzeciej części.

