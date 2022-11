Łukasz Ciastoń był jednym z 12. kandydatów do serca Dody w jej reality show. Ostatecznie artystka nie wybrała żadnego z uczestników z programu i po kilku tygodniach zakomunikowała, że jej serce jest już zajęte przez kogoś innego. To nie spodobało się wielu widzom. Jednym z faworytów publiczności był przystojny ginekolog z Poznania, ale Dodzie przeszkadzały jego zęby. Wokalistka podkreślała, że piękny uśmiech jest jedną z podstawowych rzeczy, na którą zwraca uwagę u mężczyzn. Łukasz Ciastoń teraz uznał, że nie da się więcej nikomu wygryźć i wziął sprawy w swoje ręce.

Miłości z ginekologiem nie będzie. Zirytowana Doda zwróciła się do fanów

Uczestnik programu Dody zdecydował się na metamorfozę uzębienia: Mój zgryz jest w znacznie gorszej kondycji niż myślałem

Uczestnik programu "Doda. 12 kroków do miłości" jest aktywny na Instagramie. Jak na razie obserwuje go tam ponad osiem tysięcy użytkowników. Mężczyzna udostępnił właśnie zdjęcie z fotelu dentystycznego. Okazuje się, że postanowił zadbać o wygląd swojego uzębienia. Sam przyznał jednak, że nie będzie to łatwe.

Rozpoczynamy pracę nad moim zgryzem. Jak się okazało będzie to żmudna i niełatwa praca. Mój zgryz jest w znacznie gorszej kondycji niż myślałem - powiedział Łukasz Ciastoń.

Łukasz Ciastoń Fot. Instagram.com/ciaston.lukasz

Wygląda na to, że mężczyzna przejął się słowami Dody, które wypowiedziała w programie przed milionami telewidzów. Być może na względy piosenkarki nie ma już żadnych szans, ale za to już wkrótce będzie mógł cieszyć się estetycznym i śnieżnobiałym uśmiechem.

Łukasz Ciastoń Fot. Instagram.com/ciaston.lukasz

