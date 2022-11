9 listopada księżna Kate pojawiła się w ośrodku działającym na rzecz zdrowia psychicznego matek. Podczas spotkania rozmawiała z kobietami o wyzwaniach i problemach, z jakimi muszą mierzyć się każdego dnia. Oprócz tego dowiedziała się jakie działania i możliwości oferuje im placówka. Relacja z wizyty pojawiła się na oficjalnym instagramowym profilu pary książęce. Naszą uwagę szczególnie przykuła stylizacja, jaką żona księcia Williama wybrała specjalnie na tę okazję.

Szykowna księżna Kate. Wybrała sukienkę z sieciówki i dodatki od znanych domów mody

Księżna Kate postawiła na wygodę i szyk. Tego dnia miała na sobie prążkowaną, dzianinową midi w odcieniu khaki, którą można kupić w sklepie Mango za 139 złotych. W talii spięła ją skórzanym paskiem z metalową klamrą od Ralpha Laurena. Dobrała do niej stylowe dodatki w postaci zamszowymi czółenek Gianvito Rossi i zielonej kopertówki Jimmy Choo

Całość uzupełniła subtelną biżuterią - złotymi wiszącymi kolczykami w kształcie łezki od Kiki McDonough, szafirowym pierścionkiem zaręczynowym oraz czerwoną broszką. Na wierzch założyła dopasowany kolorystycznie wełniany płaszcz marki Hobbs. Więcej zdjęć księżnej Kate z tego wydarzenia znajdziecie w przygotowanej u góry strony galerii.

Na początku listopada księżna Kate również zadała szyku w monochromatycznej, jesiennej stylizacji. Wówczas wraz z księciem Williamem przybyła do miasta Scarborough, w północno-wschodniej Anglii. Powodem wizyty książęcej pary było zbieranie funduszy na wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży. Co wtedy miała na sobie? Zajrzyjcie do naszej galerii, a więcej ciekawych artykułów przeczytacie na stronie głównej Plotek.pl.

