Ślub wraz z weselem, to z pewnością wyjątkowe wydarzenie. Pary młode zazwyczaj stają na głowie, by przed uroczystością dopiąć wszystko na ostatni guzik. Często na okolicznościowych imprezach pojawia się kamerzysta bądź fotograf, dzięki czemu każdy kluczowy moment możemy upamiętnić na lata. W Wielkiej Brytanii doszło do dość hucznej uroczystości, o której internauci nie mogą przestać spekulować. W trakcie wesela pan młody spektakularnie obrzucił swoją żonę tortem, brudząc jej białą kreację.

Pan młody rozmazał tort na twarzy panny młodej

Jade Kennedy, brytyjska tiktokerka opublikowała na profilu w mediach społecznościowych zaskakujące wideo, które obiegło cały świat. Popularność filmiku wynika z tego, że został uchwycony dość nietypowy, a przede wszystkim kontrowersyjny moment. Krojenie tortu na weselu, to niezwykle istotna chwila. Zgodnie z wielowiekową tradycją to właśnie pan młody jest odpowiedzialny za pokrojenie pierwszego kawałka, a następnie przekazanie go małżonce. Tak było również na weselu brytyjskiej tiktokerki. Jednak świeżo upieczony mąż zdecydował się wykonać ten rytuał nieco inaczej. Bowiem tuż po ukrojeniu pierwszego kawałka ciasta chwycił je w dłoń i brutalnie rozmazał na twarzy panny młodej.

Wideo w ciągu trzech dni zyskało ogromną popularność. Niestety na nagraniu dokładnie widać, że gest znany z młodzieżowych imprez, nie za bardzo pasuje do oficjalnej uroczystości. Na twarzy Jade Kennedy gościł uśmiech lecz tort ubrudził jej śnieżno białą sukienkę i zniszczył starannie wykonany makijaż. Wszystko wskazuje na to, że zachowanie pana młodego zdecydowanie nie przypadło do gustu internautom, gdyż Jade Kennedy wyłączyła możliwość dodawania komentarzy na TikToku.

