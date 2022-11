Muin Bachonaev już od momentu narodzin zwrócił na siebie uwagę lekarzy. W szpitalu ukazały się im najdłuższe rzęsy świata, które już wtedy miały 4,3 cm długości, co oznacza, że sięgały mu niemal do ust. Rosjanin do dziś budzi ogromne zainteresowanie na ulicach Moskwy. Zdradził, czy przeszkadzają mu w codziennym funkcjonowaniu.

Muin Bachonaev zdradza, czy rzęsy przeszkadzają mu w codzienności

Dziś Muin Bachonaev ma 13 lat i już snuje plany o przyszłości. Jak wyznał, chciałby zostać piłkarzem, dlatego zapisał się do jednego z lokalnych klubów. W jednym z wywiadów przyznał, że raczej nie odczuwa dyskomfortu. W pełni akceptuje to, jak wygląda i jak sam przyznał, zdarza się, że ludzie proszą go o zdjęcie.

Żyję jak każdy. Nie muszę specjalnie dbać o rzęsy. Czuję się z nimi komfortowo i nie mam żadnych trudności - mówił Muin Bachonaev.

Lekarze odkryli przyczynę nienaturalnie długich rzęs

Pojawia się pytanie, co jest przyczyną niezwykłego wyglądu nastolatka. Równie bujnymi brwiami i długimi rzęsami może się pochwalić również jego młodsza siostra. Rodzeństwo po narodzinach było zdrowe, zatem lekarze postanowili przeprowadzić szereg badań, z których wyników dowiedzieli się, że najprawdopodobniej jest to wynik uszkodzenia genu odpowiadającego za wzrost włosów. Może to być skutek spożywania niektórych leków w ciąży.

Po sieci krąży nagranie, na którym możemy zobaczyć wyjątkowe rodzeństwo. Faktycznie, nie da się przejść obok nich obojętnie. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

