Olivia Williams zastąpiła Emerald Fennell w roli kochanki ówczesnego księcia Karola, Camilli Parker-Bowles w piątym sezonie hity Netflixa "The Crown". 54-letnia aktorka prywatnie jest w szczęśliwym małżeństwie, ale lata temu była związana z Radosławem Sikorskim. Mimo że ich związek się rozpadł, to jak wiadomo, o pierwszej miłości się nie zapomina.

Olivia Williams gra Camillę w "The Crown". Jej pierwszą miłością był Radosław Sikorski

Olivia Williams i Radosław Sikorski poznali się na przyjęciu w Oksfordzie, gdzie ten studiował politologię, filozofię i ekonomię. Młoda gwiazda miała wówczas 17-lat, a Sikorski był od niej o pięć lat starszy i zrobił na niej ogromne wrażenie.

Byłam naprawdę młoda. Miałam 17 lat, byłam jeszcze w szkole. Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie. Wtedy myślałam: Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał. Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłonił głowę - zdradziła w rozmowie z "VIVĄ!".

Łączącą ich relację traktowali bardzo poważnie. Olivia po raz pierwszy odwiedziła rodzinny kraj ukochanego w 1989 roku. Po ukończeniu studiów Sikorski zaczął pracę jako dziennikarz freelancer. Pisał m. in. do "The Spectator" i "The Observer". Olivia zaczęła pasjonować się tańcem i aktorstwem. Mimo wielkiej miłości, mieli różne ambicje. Po czterech latach związku rozstali się niedługo po powrocie Olivii z Polski. Sikorski krótko po tym na stałe wrócił do Polski.

Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on - białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą" opowiadała aktorka.

Aktorka od 2013 roku związana jest z amerykańskim komikiem Rhashanem Stone, z którym wychowuje dwie córki. Sikorski ożenił się z amerykańską dziennikarką i pisarką Anne Applebaum. Doczekali się dwóch synów. Mimo tylu lat, byli partnerzy starają się podtrzymywać kontakt. W 2013 roku Williams pojawiła się nawet na 50. urodzinach polityka. Za rok Sikorski będzie obchodził 60. urodziny i być może wśród zaproszonych gości znajdzie się angielska aktorka.