Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po rozwodzie starają się robić wszystko, co w ich mocy, by cała sytuacja jak najmniej odbiła się na dzieciach. Do tej pory Helena i Adam święta spędzali ze znanymi rodzicami, zazwyczaj na zagranicznych wyjazdach. W tym roku będzie to wyglądać zgoła inaczej. Aktorka pierwszy raz w tym czasie zostanie bez pociech.

Katarzyna Cichopek pierwszy raz spędzi święta bez dzieci. Wiadomo, jaki ma plan

To będą pierwsze święta Katarzyna Cichopek bez Wigilii z Marcinem Hakielem i dziećmi. Nie jest jej łatwo, ale ma wsparcie Macieja Kurzajewskiego, który ma już nieco doświadczenia w takich sprawach. To właśnie z nim spędzi ten czas i plotkuje się, że zamierzają wybrać się w romantyczną podróż. Na ten moment nie wiadomo, jakie miejsce biorą pod uwagę.

Jego starszy syn Franciszek rok temu założył własną rodzinę i mieszka z żoną Laurą we Włoszech, a młodszy, Julian uczy się obecnie w liceum w Holandii i wcale nie jest pewne, czy będzie mógł zobaczyć się z tatą w święta. Jest w specjalnym programie nauczania, który polega na zanurzeniu się w kulturę i zwyczaje innego kraju. Odwiedziny rodziców mogą się w tym czasie odbywać tylko w wyjątkowych przypadkach - tłumaczy nasz informator.

Prezenterka spędzała czas z dziećmi podczas Wielkanocy poza granicami Polski. Rozwodząc się z tancerzem, dokładnie ustalili, jak ma wyglądać podział opieki nad Heleną i Adamem.

To ich wspólna decyzja. Podjęli ją podczas rozwodu i potwierdzili u notariusza. W kalendarzu mają dokładnie rozpisane terminy spotkań dziećmi i opieki nad nimi w święta i dni wolne. Ponieważ Kasia miała w tym roku dzieci na Wielkanoc, Marcin dostanie je na Gwiazdkę - wyjaśnia nasz rozmówca.

Widać, że pomiędzy Katarzyną Cichopek a Marcinem Hakielem nie ma kwestii spornych w tym temacie.

