Piotr Kraśko został skazany na 100 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy w 2016 roku. W latach 2012-2017 natomiast nie składał obowiązkowych zeznań podatkowych i po kontroli skarbówki musiał zapłacić 850 tys. zł zaległego podatku VAT i dochodowego. Po aferze podatkowej dziennikarz zniknął z "Faktów" i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Kilka tygodni temu pojawił się w "Dzień dobry TVN", gdzie powiedział, że przeszedł stan przedzawałowy i leczy się na depresję. Niedawno Kraśko wrócił do "Faktów", jednak w roli korespondenta ze Stanów Zjednoczonych. Eksperci zabrali głos w sprawie jego powrotu do programu. Są dość sceptyczni. Wypowiedział się również dziennikarz TVN24.

Powrót Piotra Kraśki do "Faktów". "Oni go wypuścili po to, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja"

Stacja nie odpowiada na zapytania dotyczące przyszłości Piotra Kraśki w "Faktach". W rozmowie z portalem Wirtualne Media jeden z dziennikarzy pracujących w TVN24 stwierdził, że wszystko będzie zależało od tego, jak Kraśko będzie odbierany.

Oni go wypuścili po to, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. Od tego, jaka będzie reakcja zewnętrzna i wewnętrzna - co jest bardzo istotne - będzie zależała przyszłość Kraśki. Gdybym miał obstawiać, to podejrzewam, że "na miękko" będzie wracał do "Faktów". Myślę, że zacznie się od rozmów z politykami, które będą wypuszczane w TVN24, potem będzie prowadził "Fakty po Faktach", a jeśli odbiór będzie pozytywny, to wróci także do "Faktów". Decyzja zostanie podjęta, jak szefostwo zorientuje się, jaki jest nastrój. Tak u nas się mówi.

Dla portalu wypowiedział się także Janusz Daszczyński, który był szefem TVP w czasie, kiedy dziennikarz kierował "Wiadomościami".

Cień, który pojawił się nad jego głową, jest chyba zbyt głęboki, by powrócił on w pełnym, poprzednim wymiarze. Nie zajmuję się innymi stacjami, karierami pracujących w nich dziennikarzy, ale trudno to w ogóle komentować. To przekracza wszelkie wyobrażenia. Wykonujemy zawód zaufania publicznego. Skoro my sami rozliczamy, to też powinniśmy być bez zarzutu. Ta sprawa na pewno nie pomaga ogólnemu wizerunkowi dziennikarza.

Dodał, że zawsze cenił Piotra Kraśkę za profesjonalizm. Jego problemy z prawem bardzo go zaskoczyły.

Nigdy nie miałem zastrzeżeń zarówno do jego kunsztu dziennikarskiego, jak i umiejętności kierowniczych. Dlatego, gdy jak grom z jasnego nieba dotarły do mnie informacje o wieloletnim prowadzeniu przez niego samochodu bez uprawnień i o niemałych problemach podatkowych, byłem - mówiąc wprost - w niemałym szoku. To było poza moim zakresem pojmowania rzeczywistości otaczającej tego, bez wątpienia, wybitnego dziennikarza.

Daszczyński ma wątpliwości co do tego, czy dziennikarz powinien wracać do pracy w takim wymiarze, jak wcześniej.

Teraz Piotr Kraśko wraca. Na początek nieśmiało, z oddali i bez rozmachu właściwego tej osobowości. Mówi się w tzw. środowisku, że może zostać nawet współpracownikiem CNN. Nie zazdroszczę kierownictwu TVN przyszłych decyzji dotyczących Piotra Kraśki. Z jednej strony szkoda by było utracić znakomitego dziennikarza, ale z drugiej - cień, który pojawił się nad jego głową, jest chyba zbyt głęboki, by powrócił on w pełnym, poprzednim wymiarze. Straty wizerunkowe, które poniósł sam Kraśko, niejako na własne życzenie mogą okazać się nie do odrobienia.

Prof. Wiesław Godzic, medioznawca, w rozmowie z serwisem dziwi się, że Kraśko został wysłany do USA.

Zdaje się, że to była konieczność. Coś z nim trzeba było zrobić, dać mu szansę odpokutować. To jest postawione na głowie, bo odkąd pamiętam, to latało się do Stanów Zjednoczonych w nagrodę. Tymczasem tutaj mamy rodzaj banicji, zesłania, kary. Wolałbym, żeby to było robione z otwartą przyłbicą, żeby widzowie to zrozumieli. To dobry reporter, anchorman. Polubiliśmy go, wiemy, co zawalił. Oczekujemy momentu, w którym władze stacji powiedzą, że może wracać, wszystko w porządku.

Ekspert zauważa, że obecnie "Fakty" stawiają na kobiety w roli prowadzących, takie jak Anita Werner czy Diana Rudnik. Dodaje, że nie będzie mu łatwo wrócić, bo osoba na tym stanowisku musi być wiarygodna i uporządkowana, a wizerunek Piotra Kraśki został poważnie nadszarpnięty.