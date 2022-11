Mikołaj Radwan urodził się 10 listopada 1984 roku. Jego pradziadek - Stefan Jaracz, był słynnym aktorem. Założył Teatr Ateneum w Warszawie. Prababcią - aktorka Jadwiga Daniłowicz-Jaraczowa. Także ich córka, a babcia Anna Jaraczówna, została aktorką. Natomiast mama Mikołaja Radwana była suflerką w Teatrze Powszechnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Fronczewski przekazuje pałeczkę Tomaszowi Kotowi. Dwóch Panów Kleksów na jednej scenie

Nowe związki dawnych partnerów gwiazd

Mikołaj Radwan od dziecka interesował się aktorstwem

Aktorstwo to wiec rodzinna pasja i zawód. Nikogo nie dziwi, że już jako chłopiec przesiadywał w teatrze i interesowało go wszystko, co związane ze sceną. Dużo czasu spędzał w teatralnym bufecie, oglądał spektakle od najmłodszych lat. Wybrał jednak inną dog zawodową. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje jako programista gier komputerowych. Jest zawodnikiem klubu rugby union Frogs&CO Warszawa.

Na trzecim roku kolega namówił mnie, żebym przyszedł do firmy tworzącej aplikacje bankowe. Pracowałem tam do końca studiów, jednak zawsze najbardziej kręciło mnie tworzenie gier komputerowych - opowiadał w rozmowie z naTemat.pl.

Przygoda z aktorstwem Mikołaja Radwana

Wróćmy jednak jeszcze do aktorstwa. W wieku sześciu lat Mikołaj Radwan pojawił się w filmie "Kapitan Conrad". Występował też w "Smacznego, telewizorku", gdzie grał Adasia Adlera, w "Komedii małżeńskiej" czy w "Na dobre i na złe".

Największą sławę przyniósł mu oczywiście serial "Tata, a Marcin powiedział". Emisja trwała od 1993 do 2000 roku. Fabuła opierała się na rozmowach taty i syna. Krótkie odcinki były zabawne i jakże prawdziwe! Widzowie wspominają je do dziś.

Mikołaj Radwan wrócił na etat

Mikołaj Radwan zrezygnował jednak z aktorstwa. Ma 38 lat i pracuje jako programista gier komputerowych. Trzy lata temu skorzystał z zaproszenia telewizji śniadaniowej i wraz z Piotrem Fronczewskim gościł w studiu "Pytaniu na śniadanie Extra". Fani byli zachwyceni tym spotkaniem!

Może tak dałoby radę wyemitować powtórki dla następnego pokolenia? Byłoby super!

Czekałam z niecierpliwością na te słowa "Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział". Oglądałabym znowu.

Wow. Super, oglądałam każdy odcinek. Chciałabym to przeżyć jeszcze raz - komentowali internauci.

Więcej zdjęć Marcina Radwana znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Noemi z "Poranka Kojota" i chłopiec z "Tata, a Marcin powiedział". Błysnęli i zgaśli. Co robią teraz? [część 2]