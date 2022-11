Twórcami powstałej w 1979 roku marki lodów Koral są bracia Marian i Józef Koral. Dorobili się na niej prawdziwego majątku szacowanego na miliardy złotych. W tym roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu stanął imponujący grobowiec należący do rodziny Koral.

Tak wygląda grób rodziny Koral. Robi wrażenie

Bracia Koral dzięki marce lodów zapewnili rodzinie dostatnie życie. Ich przodkowie i bliscy spoczywają w Nowym Sączu w imponującym grobowcu. Został on wykonany z czarnego kamienia i otaczają go kolumny ze złotymi elementami. Na górze znajdują się rzeźby aniołów. Nagrobki chroni specjalne zadaszenie. Obok grobowca nie sposób przejść obojętnie. Budzi on jednak kontrowersje.

Przepych w kiepskim stylu. Ten grobowiec pokazuje: uwaga, tutaj spoczywają słynni Koralowie. No mnie się to nie podoba. Nie na cmentarzu takie rzeczy - powiedziała jedna z mieszkanek Nowego Sącza w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Innym jednak nie przeszkadza monumentalny grobowiec.

Mnie się podoba. Bardzo ładny, estetyczny- wyróżnia się podobnie, jak rodzina Koralów z Nowego Sącza wyróżnia się za życia. Żyli i żyją dostatnio więc i po śmierci stać ich na wyróżniający się grobowiec. Na tym cmentarzu to przecież nie pierwszy grób, który ma trochę inny wygląd. Tutaj spoczywają zasłużeni sądeczanie i ich grobowce też są wyższe, większe i bardziej ozdobne - powiedział inny z przechodniów.

W grobowcu spoczywają Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral oraz żona właściciela firmy Barbara Koral, która odeszła w 2020 r. Są przygotowane również miejsca dla pozostałych członków rodziny. Więcej o tej sprawie przeczytasz na stronie głównej Plotek.pl.