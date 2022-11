Maria Dębska i Marcin Bosak pobrali się latem 2020 roku. Początki ich związku nie należały do najłatwiejszych. Aktor był świeżo po rozstaniu z Moniką Pikułą, z którą ma dwóch synów: Władysława i Jana. Aktorce bardzo zależało by Marcin Bosak uporządkował poprzednią relację, a dopiero później wchodził z nią w związek. Po ślubie wydawać by się mogło, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Niestety media obiegła informacja o rozstaniu. Ich małżeństwo formalnie zakończyło się z początkiem 2022 roku. Maria Dębska niechętnie mówiła o rozwodzie. W jednym z wywiadów wyznała tylko, że nie utrzymuje kontaktu z byłym mężem. Teraz pojawili się na tej samej imprezie. Po postawie Marcina Bosaka widać było, że jest więcej niż niezręcznie zakłopotany.

Dębska rozwiodła się z Bosakiem po niespełna dwóch latach. Było ciężko

Maria Dębska i Marcin Bosak na tej samej imprezie

Ostatnio Maria Dębska w rozmowie z Magdą Mołek wyznała, jak trudne było dla niej podjęcie decyzji o rozstaniu.

Po raz pierwszy poczułam, że jestem tak blisko siebie i że podejmuję decyzję mega trudną. (...) Czy to jest porażka, czy to po prostu lekcja... Teraz wiem, że to była bardzo, bardzo trudna lekcja - wyznała Maria Dębska w rozmowie z Magdą Mołek.

Parę tygodni później byli małżonkowie pojawili się na pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego. Maria Dębska ubrana w czarną skórzaną kreację, podkreślającą sylwetkę z uśmiechem od ucha do ucha pozowała na ściance. Trzeba przyznać, że prezentowała się wprost fenomenalnie.

Maria Dębska KAPiF.pl / KAPIF.pl

Maria Dębska zdradza, jak układa się jej po rozstaniu z Marcinem Bosakiem

Chwilę po przybyciu Marii Dębskiej na pokazie pojawił się Marcin Bosak. Aktor wyglądał na skrępowanego. Cały czas nieustannie spoglądał w telefon. Po jego postawie widać było, że czuje się niezręcznie. W czasie gdy pozował na ściance, jego była żona zdążyła już zająć miejsce i ze skupieniem podziwiała najnowszą kolekcję projektanta. Niedawno Maria Dębska przyznała, że obecnie jest singielką i w najbliższym czasie zamierza się skupić wyłącznie na pracy zawodowej.