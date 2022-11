Od kilku miesięcy nazwisko Katarzyny Cichopek nie schodzi z medialnych nagłówków, a fotoreporterzy śledzą każdy jej krok. Aktorka nie ma chwili spokoju nawet podczas spotkań z rodziną.

REKLAMA

Tak wyglądali słynni kucharze w młodości

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek opublikowała wyjątkowe nagranie z córką

Zaspana Katarzyna Cichopek zostawiła syna pod opieką dziadka

Po tym, jak rozeszły się wspólne drogi Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, byli małżonkowie podzielili się opieką nad pociechami. Jeszcze przed rozwodem ustalili, że jeden tydzień mają one spędzać z mamą, a kolejny z ojcem. Ze względu na liczne projekty zawodowe aktorka nie może poświęcić im jednak zbyt dużo czasu. Z pomocą przychodzą jednak jej rodzice, którzy pomagają w opiece nad wnukami. Nie inaczej było tym razem.

Zanim jednak Katarzyna Cichopek spotkała się z tatą, wstąpiła do popularnego sklepu spożywczego. W drodze do niego przecierała oczy, próbując przepędzić zmęczenie. Następnie udała się na zakupy. Gdy wyszła z marketu, na parkingu dołączył do niej tata, który zabrał wnuka. W przygotowanej galerii u góry strony możecie znaleźć dużo zdjęć Katarzyny Cichopek z porannej przejażdżki do sklepu.

Katarzyna Cichopek PLOTEK EXCLUSIVE

Katarzyna Cichopek na wzruszającym nagraniu z córką

Kilka dni temu Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie wyjątkowe nagranie z córką. Dziewczynka trzyma na rękach świnkę morską, która próbuje wdrapać się na jej ramie.

Przytula się do ciebie. Cześć kochanie, Helenka cię tak kocha - powiedziała rozczulona Cichopek.

Reakcję córki Katarzyny Cichopek na prezent od mamy możecie zobaczyć w zamieszczonym u góry strony nagraniu.

Katarzyna Cichopek na uroczym nagraniu z córką