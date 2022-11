Justyna Steczkowska od prawie trzech dekad jest obecna na polskim rynku muzycznym. Wokalistka jest w doskonałej formie. Słynie także z pracowitości i wciąż angażuje się w kolejne projekty. Wygląda na to, że podejście do pracy przekazała także dzieciom. Leon Myszkowski to najstarszy syn Justyny Steczkowskiej oraz architekta i byłego modela Macieja Myszkowskiego. 22-latek także związał przyszłość z branżą muzyczną. Od kilku lat pracuje jako DJ, a ostatnio stał się także częścią duetu Mike & Laurent. Panowie mają na koncie nawet występ na opolskim festiwalu. Teraz Leon Myszkowski w rozmowie z fanami wyjawił wysokość swoich zarobków. Narzekać zdecydowanie nie może.

Syn Justyny Steczkowskiej zarabia jako DJ. Wyjawił, na jakie stawki może liczyć

Leon Myszkowski jako DJ udziela się w uznanych warszawskich klubach. Na Instagramie podzielił się informacją, na jaki zarobek może liczyć.

To zależy od stawek. Każdy z DJ-ów ma swój cennik. Można powiedzieć, że w weekendy 800 - 1200 złotych za imprezę - powiedział Leon Myszkowski w rozmowie z fanem.

Przy średniej stawce w wysokości 1000 złotych łatwo można obliczyć, że grając tylko w weekendy Leon Myszkowski może zgarnąć 8 tysięcy złotych. To całkiem spory zarobek, tym bardziej, że syn Justyny Steczkowskiej to wciąż bardzo młoda osoba.

Leon Myszkowski ma już nawet na koncie piosenkę ze znaną mamą. W maju ukazał się singiel Mike & Laurent "Now", w którym możemy usłyszeć Justynę Steczkowską.

