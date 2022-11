Donald Tusk podróżuje po kraju i spotyka się z wyborcami, by namawiać ich do głosowania na jego formację w najbliższych wyborach parlamentarnych. Lider Platformy Obywatelskiej lubi skracać dystans ze słuchaczami i często pozwala sobie na luźne anegdoty czy żarty. Tym razem nawiązał do czerwonej kartki Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co musi zrobić Lewandowski, żeby zostać sportowcem roku?

Robert Lewandowski staranował rywala i wyleciał z boiska, ale żona była wyrozumiała

Donald Tusk wie, czemu Robert Lewandowski dostał czerwoną kartkę

Anna Lewandowska była oburzona słowami Jarosława Kaczyńskiego, który zasugerował, że w Polce rodzi się mało dzieci, bo Polki piją za dużo alkoholu. Trenerka nie ukrywała, że była zła, gdy usłyszała o wątpliwych mądrościach polityka. Poseł PiS-u Bartosz Kowncaki odpowiedział Annie Lewandowskiej na antenie Polsatu.

Jak mówimy o poziomie dzietności, to za chwilę są mistrzostwa świata w piłce nożnej. Były państwa, które odnosiły sukcesy w piłce nożnej, a kiedy ich zespoły zdobywały puchary, wtedy zwiększała się dzietność w tych krajach. Dlatego życzę pani Lewandowskiej i panu Lewandowskiemu, żeby polska reprezentacja odniosła sukces na mundialu, żeby Robert Lewandowski został najlepszym strzelcem tego turnieju.

Donald Tusk, który w środę 9 listopada był na spotkaniu z wyborcami w Płocku, stwierdził, że Lewandowscy mogli być odpowiedzią Kownackiego urażeni. Trochę żartobliwie lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że doskonale było to widać w ostatnim meczu Barcelony.

Dzisiaj Lewandowski odbiera nagrodę Złotego Buta, ale wczoraj wieczorem oglądałem jego mecz i był bardzo zdenerwowany, wręcz w furii. Dostał przecież czerwoną kartkę. Ja chyba wiem, czemu był taki wściekły na boisku. Bo ostatnio on i jego żona posłużyli jako argument w debacie telewizyjnej o dzietności w Polsce. Nie wiem, czy państwo to odnotowali, że poza słowami samego prezesa, później poseł Kownacki uznał za stosowne podzielić się mądrościami, dlaczego w Polsce nie ma dzieci.

Donald Tusk wspomniał o nagrodzie Złotego Buta, która jest przyznawana najskuteczniejszemu napastnikowi w Europie.

Mucha na nowym zdjęciu. Przekonuje: No filter, no Photoshop. Internauci nie uwierzyli