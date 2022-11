9 listopada odbyło się spotkanie prasowe promujące nową, kampanię marki "YES". Wśród zaproszonych gości pojawiła się także Aleksandra Kwaśniewska, która rzadko bierze udział w branżowych imprezach. Tym razem zrobiła jednak wyjątek, ponieważ niedawno obok Mai Ostaszewskiej i Julii Sobczyńskiej dołączyła do grona ambasadorek firmy. Panie nie tylko wspólnie pozowały do zdjęć, ale również wzięły udziału w debacie "Przyszłość zaczyna się od nas". Przyglądamy się, w czym Kwaśniewska zaprezentowała się tego wieczoru.

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska żartuje z nietrafionej propozycji współpracy

Aleksandra Kwaśniewska na spotkaniu prasowym marki biżuterii

Aleksandra Kwaśniewska nie eksperymentuje z wizerunkiem i zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia wybiera klasyczne stylizacje. Nie inaczej było tym razem. Córka byłego prezydenta miała na sobie beżowy oversize'owy garnitur, który uzupełniła czarną, welurową bluzką. Do tego dobrała minimalistyczną biżuterię i ciemne szpilki, które naszym zdaniem niezbyt dobrze pasowały do całości. Włosy gładko zaczesała do tyłu i postawiła na delikatny makijaż.

Aleksandra Kwaśniewska AKPA

W garniturze pojawiła się również Maja Ostaszewska. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się w nim prezentowała, to koniecznie zajrzyjcie do przygotowanej u góry strony galerii.

Aleksandra Kwaśniewska często nosi garnitury

W bardzo podobnej stylizacji Aleksandra Kwaśniewska niedawno pojawiła się na premierze filmu "Bejbis". W garniturze mogliśmy ją również zobaczyć na gali "Marka Roku", a także podczas zorganizowanej w ubiegłym roku jesiennej ramówki stacji TVN. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak wówczas wyglądała.

