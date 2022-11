Na platformie Netfliksa właśnie ukazał się piąty sezon hitowego serialu "The Crown". Od samego początku produkcja zbierała zachwyty fanów i krytyków, ale także oburzenie ze strony tych, którzy oczekują prawdy historycznej. Serial przedstawia losy brytyjskiej rodziny królewskiej, wciąż jednak jest fabularyzowany. Wszystko wskazuje na to, że w najnowszej odsłonie scenarzystów mocno poniosła fantazja. Zasugerowali, że to księżna Diana odpowiedzialna jest za pamiętny pożar w zamku Windsor.

Koleżanka Diany oskarża Netflixa o sadyzm. Książę William też nie będzie zadowolony

Twórcy "The Crown" mieszają prawdę z fikcją. Wymyślili, że to księżna Diana mogła stać za pożarem w Windsorze

Koncepcja twórców serialu polega na tym, że co dwa sezony zmieniani są aktorzy w głównych rolach. Tym razem królową Elżbietą II gra Imelda Staunton. Z kolei w księżną Dianę wcieliła się Elizabeth Debicki. W piątym sezonie odtworzono scenę pożaru w Windsorze, który miał miejsce 20 listopada 1992 roku. To wówczas w płomieniach stanęło ponad 115 pokoi rezydencji. Przyczyną pożaru były wadliwe reflektory. Odbudowa zamku trwała pięć lat. Wydarzenie to zbiegło się z innymi problemami brytyjskiej rodziny królewskiej. To wówczas rozpadły się trzy małżeństwa dzieci Elżbiety II, a w księgarniach ukazała się książka "Diana: Her true story". Ten czas był tak trudny dla królowej, że sama nazwała go "Annus horribilis", czyli "okropny rok".

'The Crown' Fot. Netflix screen

W serialu pojawia się scena, w której księżniczka Małgorzata spekuluje, co mogło stać za przyczyną gigantycznego pożaru. Siostra królowej sugeruje, że mogli w tym mieć swój udział poszczególni członkowie rodziny królewskiej, w tym księżna Diana. Serialowa Małgorzata wyjaśnia Elżbiecie II, że Diana przez lata była sfrustrowana i mogła mieć powody, żeby dopuścić się takich czynów.

'The Crown' Fot. Dean / SplashNews.com/East News

