17-letnia Włoszka Fabiola Baglieri bardzo aktywnie działa w mediach społecznościowych. Prowadzi konto na Instagramie oraz TikToku, gdzie prezentuje niesamowite makijażowe metamorfozy, które sama przeprowadza. Młoda dziewczyna dzieli się również z internautami różnorodnymi make up'owymi trikami, które skutecznie pomagają spektakularnie poprawić swój wizerunek. Fabiola Baglieri nieustannie zachwyca na TikToku, efekt metamorfozy, jaką ostatnio przeszła jest powalający.

Tiktokerka zrobiła makijaż i wygląda jak prawdziwa piękność

Młoda dziewczyna zgromadziła już całkiem niezłe grono obserwujących. Jej konto na TikToku na bieżąco śledzą miliony internautów. Fabiola Baglieri w mediach społecznościowych regularnie relacjonuje przeróżne własne metamorfozy, jakie sobie sprawuje. Ponadto tiktokerka do spektakularnych przemian używa tylko i wyłącznie kosmetyków do profesjonalnego make up'u. W krótkich filmikach instruktażowych Fabiola Baglieri udziela również licznych porad, które dotyczą tajemnic udanego i doskonałego makijażu. Ostatnio tiktokerka podzieliła się z internautami kolejnym filmikiem, na którym prezentuje jak bardzo makijaż pomaga nam się zmienić. Wystarczy parę ruchów rąk i kilka kosmetyków, by całkowicie odmienić swój wygląd. Efekt jest fenomenalny. Sami zobaczcie.

W kolejnych filmikach, Fabiola Baglieri prezentuje na czym polega fenomen jej nieskazitelnego wyglądu oraz spektakularnych metamorfoz, którymi dzieli się z internautami. To co wyczynia młoda tiktokerka jest godne podziwu. Efekt niemalże każdej jej metamorfozy jest powalający.