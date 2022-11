Natalia Kukulska lubi metamorfozy i eksperymentowanie z fryzurami. Na początku kariery miała długie ciemne włosy, później postawiła na ostre cięcie, a także zmieniła odcień i przefarbowała się na blond. Kilka lat temu wróciła do naturalnego koloru, a jej znakiem rozpoznawczym stała się burza loków. Przy okazji sesji zdjęciowej dla magazynu "Twój Styl" piosenkarka pokazała się w odmienionej fryzurze. Zdaniem fanów do złudzenia przypomina swoją mamę.

REKLAMA

Tak wyglądali słynni kucharze w młodości

Zobacz wideo Natalia Kukulska obchodziła urodziny na scenie

Odmieniona Natalia Kukulska chwali się efektami sesji zdjęciowej

W opublikowanym na Instagramie poście Natalia Kukulska podsumowała ostatnie tygodnie. Piosenkarka nie ukrywa, że był to dla niej niezwykle intensywny czas i przy okazji zdradziła, że niebawem czeka ją jeszcze więcej pracy.

To piękny koncertowo i intensywny czas był a będzie jeszcze bardziej. Oby zdrowie dopisało… czego wam i sobie życzę! Najbardziej jesienne zdjęcie z sesji do "Twojego Stylu" - czytamy w opisie do zdjęcia.

Do wpisu dodała kadr z sesji zdjęciowej. Pozuje na nim ubrana w zieloną krótką marynarkę i czarną bluzkę oraz dopasowany do niej kolorystycznie dół stylizacji. Jednak to nie strój, który miała na sobie, zwrócił uwagę internautów. Poruszenie wywołała fryzura piosenkarki, w której zdaniem fanów wygląda jak Anna Jantar.

Cudnie! Wyglądasz Natalio jak twoja mama, gdy ścięła włosy.

Jak Ania z końcówki lat 70.

Niesamowite podobieństwo mamy. Piękna fryzura - czytamy na Instagramie.

W przygotowanej galerii u góry strony między innymi możecie zobaczyć, jak Natalia Kukulska wyglądała w blond włosach.

Dorota Gardias zachwyciła fanów stylizacją z pikowanym płaszczem

Więcej ciekawych artykułów przeczytasz na stronie głównej Plotek.pl