Przemyślenia Jarosława Kaczyńskiego na temat alkoholizmu i niżu demograficznego w Polsce wywołały ogromne oburzenie wśród wielu artystów. Do grona osób, które zabrały głos w tej sprawie dołączyła także Katarzyna Zielińska, która przez lata była związana ze stacją TVP. Grała w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Ojciec Mateusz" czy "O mnie się nie martw". Aktorka stanęła po stronie wielu matek i sprzeciwiła się skandalicznemu wystąpieniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Katarzyna Zielińska skomentowała wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Nie przebierała w słowach

Jarosław Kaczyński 5 listopada wybrał się do Ełku. Na spotkaniu z wyborcami dopuścił się druzgocącej wypowiedzi na temat problemu alkoholowego i niskiej dzietności w Polsce. Co więcej, winą za to, że niektóre pary nie mają potomstwa, obarczył kobiety. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie tylko uznał, że panie za dużo piją, ale również stwierdził, że aby popadły w alkoholizm wystarczą im zaledwie dwa lata, natomiast dla porównania wskazał, że mężczyzna, aby się uzależnić musi pić przez 20 lat. Sam ton przemówienia sprawił, że przekazywane treści wybrzmiały skandalicznie.

Nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale jak do 25. roku daje w szyję... - skwitował Jarosław Kaczyński.

Katarzyna Zielińska, która sama jest matką nie mogła przejść obojętnie obok krzywdzącej opinii polityka. Aktorka opublikowała w odpowiedzi poruszający post w mediach społecznościowych. Zwróciła uwagę na walczące kobiety, które robią, co mogą, by utrzymać ciążę i wydać na świat upragnione potomstwo.

Nie ma zgody na ośmieszanie i dyskryminowanie nas kobiet. (...) Leczymy się na niepłodność, faszerujemy lekami, spędzamy setki godzin pod gabinetami lekarzy. Płaczemy w ukryciu wyrzucając do śmieci kolejny wysikany test ciążowy. Czekamy czasem pół życia na upragnione dwie kreski. Co z kobietami, które nie zdecydowały się na macierzyństwo? Co? Dawały pewnie w szyję? To, co się dzieje wokół nas to już nie absurd. To odbieranie nam godności - napisała Katarzyna Zielińska na Instagramie.

Słowa Jarosława Kaczyńskiego wywołały ogromne emocje nie tylko u aktorki. Poglądy polityka skłoniły do refleksji przedstawicieli wielu różnych dziedzin, w tym sportowców, artystów czy dziennikarzy. Swoje zdanie na ten temat wyjawiły m.in. Kinga Rusin, Monika Olejnik, Ewa Chodakowska oraz Anna Lewandowska. Nie kryły oburzenia.