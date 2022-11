Gdy gruchnęła wieść o rozstaniu jednego z najbardziej znanych aktorskich małżeństw, Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke, wielu trudno było w to uwierzyć. Para poznała się w 2013 roku na planie dramatu "W spirali". Po trzech latach wzięli ślub, a po kolejnych trzech na świat przyszła ich córka, Helena. W 2022 roku, kiedy minęły następne trzy lata, małżonkowie ogłosili zakończenie związku. Ponieważ show-biznes nie znosi próżni, zaczęto podejrzewać, że w życiu Stramowskiego pojawiła się nowa kobieta. Aktor nie potwierdzał tych rewelacji. Jednak nowe zdjęcia wykonane przez paparazzi mogą podsycić plotki.

Piotr Stramowski na spotkaniu z kobietą i chłopcem

Piotr Stramowski został sfotografowany w środę na warszawskiej Saskiej Kępie podczas spotkania z jasnowłosą kobietą i kilkuletnim chłopcem, być może jej synem. Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy, aktor podjechał na umówione miejsce razem z chłopcem. Pomógł mu wysiąść z samochodu, a następnie dołączyła do nich młoda kobieta.

Nie wiadomo, kim blondynka ze zdjęć jest dla Stramowskiego, ale wygląda na to, że dobrze się znają, a ich relacje są serdeczne. Z pewnością chłopczyk też zna aktora nie od dziś - podczas spotkania ufnie się w niego wtulał, chwytał go też za rękę. W pewnej chwili zrobiło się jeszcze bardziej swobodnie i kilkulatek wskoczył kobiecie na ramiona, a ta poniosła go przez chwilę "na barana".

Cała trójka zdecydowała się trochę posilić. Wybór padł na tureckie jedzenie. Aktor i jego towarzysze zamówili po kebabie i raczyli się fast foodami na powietrzu. Po skończonym posiłku postanowili, że jeszcze trochę pospacerują po okolicy. Wreszcie wszyscy razem wsiedli do auta i odjechali.

Jak myślicie, kim dla Stramowskiego są uczestnicy tego środowego spotkania?

Zdjęcia ze spotkania Piotra Stramowskiego z nieznajomą znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.