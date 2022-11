Paulina Smaszcz wdała się w publiczny konflikt z Izabelą Janachowską, a wszystko przez słowa prezenterki "Tańca z Gwiazdami" na temat osób, które nie potrafią przepracować rozstania i atakują nowych partnerów swoich eks. Samozwańcza "kobieta petarda" wystosowała wiadomość otwartą na Instagramie do prezenterki, ale usunęła ją, gdy zainterweniował mąż Janachowskiej, grożąc jej sądem. Doktor nauk społecznych od tamte pory mierzy się z falą hejtu. Przyznała, że cała sytuacja odbija się na jej mamie, która jak się okazało, mimo rozstania jej córki z Kurzajewskim, w dalszym ciągu ma z nim dobry kontakt. Wydaje się jednak, że o takich relacjach nie można mówić na linii prezenter i jego była żona. To Paulina Smaszcz ujawniła długo skrywany związek Kurzajewskiego i Cichopek, podając, że ich romans miał zacząć się jeszcze w 2019 roku, podczas realizacji programu "Czar Par". W podcaście Anny Zejdler "Porażka, czyli sukces" ponownie wypowiedziała się na temat byłego męża.

Paulina Smaszcz ponownie uderza w Kurzajewskiego. "Przestał się rozwijać"

Paulina Smaszcz w rozmowie z Anną Zejdler podkreśliła, że zrobiła wszystko, co w jej mocy, by ratować związek z Maciejem Kurzajewskim. Przyznała, że oboje dojrzeli do decyzji o rozstaniu, ale na tym nie poprzestała. Wykorzystała okazję, by podkreślić, że jej były mąż, jej zdaniem, przestał się rozwijać i od lat pod względem rozwoju zawodowego stoi w jednym miejscu.

Wydaje mi się, że Maciek pogubił się w kontekście popularności, zdobycia, finansów. Trochę też przestał się rozwijać, bo przecież od wielu lat pracuje tylko w telewizji. Nie stworzył niczego dla siebie. Ja poszłam w inną drogę, drogę edukacji. Zrobiłam doktorat, studiowałam, uczę studentów, wymyśliłam sobie biznes dla kobiet oparty na ich kapitale, wiedzy naukowej i praktycznej. Pracowałam w dużych firmach międzynarodowych i gdzieś to się rozmyło - powiedziała doktor nauk społecznych.

Przyznała również, że jej ostatnie trzy lata związku z Maciejem Kurzajewskim to była walka o przetrwanie. Jak Paulina Smaszcz sama dodała, zrozumiała, że po rozwodzie z prezenterem czeka ją druga połowa życia, kiedy może stworzyć nowy związek i się zakochać. Myślicie, że Maciej Kurzajewski zdecyduje się na to, by jej odpowiedzieć?

