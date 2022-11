Piosenka Laury Bączkiewicz ma szansę na wygraną w Eurowizji Junior? "To The Moon" podbija sieć

11 grudnia 2022 r. przekonamy się, które dziecko zostanie zwycięzcą Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2022. Jakiś czas temu odbyły się wewnętrzne eliminacje na krajowych reprezentantów tegorocznej edycji muzycznego show. W Polsce reprezentanta wyłoniono podczas finału programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior", gdzie o główną nagrodę walczyło czworo młodych wokalistów. Głosami jurorów i widzów wygrała 11-letnia Laura Bączkiewicz z Konina, którą widzowie mogą kojarzyć z programu "The Voice Kids". W finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior" wykonała utwór "To The Moon".

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor radzi, jak wygrać Eurowizję Junior

Laura Bączkiewicz powalczy w finale w Armenii. Widzowie twierdzą, że ostateczna wersja piosenki "To The Moon" daje sporą nadzieję na dobry wynik na Eurowizji Junior

Polscy fani Eurowizji Junior czekali na ten dzień. 7 listopada nastąpiła premiera oficjalnego teledysku Laury Bączkiewicz do piosenki "To The Moon". Wideo jest już dostępne w serwisie YouTube. Autorami piosenki są Jakub Krupski (kompozytor) oraz Monika Wydrzyńska (tekst), a za produkcję odpowiada Telewizja Polska. W teledysku oprócz Laury występują także tancerze z Egurrola Dance Studio. Fani są zadowoleni z propozycji. Spostrzegawczy internauci zauważyli, że piosenka zyskała nowe brzmienie, które bardzo przypadło im do gustu.

W życiu bym się nie spodziewała, że aż tak to podrasują. WOW.

Zatkało mnie, jak się dowiedziałem, że Laura będzie nas reprezentować z tą piosenką. Miałem mieszane uczucia, ale nigdy żadna piosenka Polski nie została tak poprawiona i podrasowana jak ta, serio. Wysokie miejsce mamy jak w banku. Super robota.

WOW! Ale ciary! Serio, byłam rozczarowana wersją na żywo, brakowało takiej współczesnej energii, a teraz jak to zremiksowali... Daje kopa i to mocnego. I fajnie tekst dopracowali, żeby był bardziej zrozumiały dla wielu ludzi - czytamy na kanale YouTube.

Zeszłoroczny finał Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2021, który odbywał się w Paryżu, wygrała reprezentantka Armenii Maléna z piosenką "Qami Qami". Polskę reprezentowała wówczas Sara James, która zajęła drugie miejsce. Kariera początkującej piosenkarki rozwinęła się w oszałamiającym tempie, a fani nazwali ją wchodzącą gwiazdą młodego pokolenia. Już niedługo przekonamy się, czy Laura Bączkiewicz powtórzy jej sukces.